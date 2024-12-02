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Yenidoğan çetesi davasında adı geçiyordu! Avcılar Hospital depo görevlisi Satılmış Çim'in sır ölümü! Bileğinde iğne izi

Yenidoğan çetesi davasında adı geçen ve kayıp ilanıyla aranan Avcılar Hospital depo görevlisi Satılmış Çim, Küçükçekmece'de araç içinde ölü bulundu. Çim'in cansız bedeni üzerinde yapılan incelemelerde sol bileğinde iki iğne izi olduğu görüldü.

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Giriş Tarihi :02 Aralık 2024 , 11:40 Güncelleme Tarihi :02 Aralık 2024 , 11:40
Yenidoğan çetesi davasında adı geçiyordu! Avcılar Hospital depo görevlisi Satılmış Çim’in sır ölümü! Bileğinde iğne izi

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Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Yenidoğan çetesi davası devam ederken dikkat çeken bir olay yaşandı.

Yenidoğan çetesi davası kapsamında kapatılan Avcılar Hospital Hastanesi (Sabah)Yenidoğan çetesi davası kapsamında kapatılan Avcılar Hospital Hastanesi (Sabah)

Soruşturmada adı geçen Avcılar Hospital Hastanesi'nin depo sorumlusu Satılmış Çim kayıp ilanıyla aranıyordu.

Soruşturmada adı geçen ve kayıp ilanıyla aranan Satılmış Çim (Sabah)Soruşturmada adı geçen ve kayıp ilanıyla aranan Satılmış Çim (Sabah)

Satılmış Çim'in dün Küçükçekmece'de bir araç içerisinde cansız bedeni bulundu.

Satılmış Çim arabada ölü bulundu (Sabah)Satılmış Çim arabada ölü bulundu (Sabah)

SOL BİLEKTE İKİ İĞNE

Polis ekipleri yaptıkları çalışmalarda Çim'in, sağ kol bileğine iki adet iğne yaptığını, yolcu koltuğunda ise enjektör bulunduğunu tespit etti. Çim'in, ölü bulunduğu aracın altında ise ilaç şişesi bulunduğu öğrenildi.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Sabah'ta yer alan habere göre, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şüpheli ölüme ilişkin soruşturma başlatıldı.

Yenidoğan çete lideri Fırat Sarı (Takvim Foto Arşiv)Yenidoğan çete lideri Fırat Sarı (Takvim Foto Arşiv)

Ölü muayene işlemi yapıldı. Satılmış Çim, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adi Tıp Kurumu'na sevk edildi. Başsavcılık tarafından olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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