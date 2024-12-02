Yenidoğan çetesi davasında adı geçiyordu! Avcılar Hospital depo görevlisi Satılmış Çim’in sır ölümü! Bileğinde iğne izi

Satılmış Çim arabada ölü bulundu (Sabah)

SOL BİLEKTE İKİ İĞNE

Polis ekipleri yaptıkları çalışmalarda Çim'in, sağ kol bileğine iki adet iğne yaptığını, yolcu koltuğunda ise enjektör bulunduğunu tespit etti. Çim'in, ölü bulunduğu aracın altında ise ilaç şişesi bulunduğu öğrenildi.