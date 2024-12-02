Yenidoğan çetesi davasında adı geçiyordu! Avcılar Hospital depo görevlisi Satılmış Çim’in sır ölümü! Bileğinde iğne izi

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Yenidoğan çetesi davası devam ederken dikkat çeken bir olay yaşandı.
Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Yenidoğan çetesi davası devam ederken dikkat çeken bir olay yaşandı.
Soruşturmada adı geçen Avcılar Hospital Hastanesi'nin depo sorumlusu Satılmış Çim kayıp ilanıyla aranıyordu.
Satılmış Çim'in dün Küçükçekmece'de bir araç içerisinde cansız bedeni bulundu.
SOL BİLEKTE İKİ İĞNE
Polis ekipleri yaptıkları çalışmalarda Çim'in, sağ kol bileğine iki adet iğne yaptığını, yolcu koltuğunda ise enjektör bulunduğunu tespit etti. Çim'in, ölü bulunduğu aracın altında ise ilaç şişesi bulunduğu öğrenildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Sabah'ta yer alan habere göre, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şüpheli ölüme ilişkin soruşturma başlatıldı.
Ölü muayene işlemi yapıldı. Satılmış Çim, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adi Tıp Kurumu'na sevk edildi. Başsavcılık tarafından olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.