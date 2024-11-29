Yağmurlu havalarda neden yataktan çıkmak istemeyiz? Psikologlara göre nedeni buymuş

Yağmurlu günlerde yataktan kalkıp günlük hayata adapte olmak oldukça zordur. Gri bulutlar, şiddetli yağış ve kapalı hava beynimize gece olduğunu düşündürerek güne başlama motivasyonumuzu düşürebilir. Coventry Üniversitesi'nden psikolog Dr. Racheal Molitor'a göre yağmurlu havalar vücut üzerinde bir dizi fizyolojik ve psikolojik etkiye yol açıyor ve yataktan çıkma isteğimizi azaltıyor. Özellikle sabahları vücut sıcaklığının düşmesi daha fazla uyuma isteğine yol açıyor.

Sabahları karamsar bir ruh hali yaratıyor Yağmurun etkisi sadece fiziksel durumla sınırlı kalmıyor. Psikolojik açıdan da yağmur sabahları daha karamsar bir ruh hali yaratabilir. Dışarının soğuk ve karanlık olması yatağın sıcaklığını daha çekici hale getirir. Bu durum sabahları kalkmayı ve hareket etmeyi psikolojik olarak zorlaştırır. Bu da kişilerin daha fazla uyumak istemesine neden olur. Ayrıca yağmurun hafif ve ritmik sesi uykuya geçişi kolaylaştırırken gün içinde daha yorgun hissetmemize yol açabilir.

Işık seviyesi azalırken uyku isteği artıyor Bir diğer önemli faktör ise yağmurun ışık eksikliğiyle birlikte kortizol üretimini azaltmasıdır. Kortizol, uyanıklık ve enerji seviyelerimizi etkileyen bir hormondur. Yağmurla birlikte ışık seviyesinin azalması beynimizin daha fazla uykuya yönelmesine neden olabilir. Dr. Molitor, bu durumun sabahları daha zor uyanmamıza yol açtığını belirtmektedir. Yağmur sesinin rahatlatıcı etkisi kişinin dinlenmesini teşvik ederken dışarıdaki havanın soğukluğu da yatakta kalma isteğini artırabilir.

Yağmurlu havalarda depresif his nasıl geçer? Peki, yağmurlu günlerde bu durumu nasıl aşabiliriz? Psikologlar sabahları yataktan kalkmayı kolaylaştırmak için bazı stratejiler öneriyor. Bunlardan biri yağmurlu sabahları hoş bir aktiviteyle başlatmaktan geçiyor. Örneğin sevdiğiniz bir kahveyi içmek veya kahvaltı yapmak zihinsel olarak uyanmayı hızlandırabilir. Yağmurun getirdiği karamsar atmosferi pozitif bir deneyimle dengelemek güne başlarken motivasyonunuzu artırabilir.