Limonlu su gerçekten yağ yakıyor mu? Canan Karatay açıkladı

Sabahları aç karna içilen limonlu suyun yağ yakmayı hızlandırdığı ve metabolizmayı desteklediği iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Prof. Dr. Canan Karatay, limonlu suyun yalnızca kilo verme sürecinde değil, genel sağlık açısından da birçok fayda sunduğunu ifade etti. İşte limonlu suyun faydaları ve doğru tüketim yöntemleri.
LİMONLU SU GERÇEKTEN YAĞ YAKMAYI HIZLANDIRIR MI?
Son yıllarda popülerleşen limonlu su içme alışkanlığı, kilo vermek isteyenlerin sıkça başvurduğu bir yöntem haline geldi. Ancak limonlu suyun gerçekten yağ yakmayı hızlandırıp hızlandırmadığı konusunda tartışmalar devam ediyor. Prof. Dr. Canan Karatay'ın bu konudaki açıklamaları, bu sorulara bilimsel bir perspektif sunuyor.
Limonlu Suyun Yağ Yakma Üzerindeki Etkisi
Canan Karatay, limonlu suyun sağlık açısından birçok faydası olduğunu belirterek, sabah aç karna içilen limonlu suyun bağırsakların aktif çalışmasını sağladığını ve metabolizmayı hızlandırdığını dile getirdi. Karatay, açıklamasında şu ifadeleri kullandı.
LİMONLU SUYUN DİĞER FAYDALARI
Limonlu su yalnızca kilo vermekle sınırlı olmayan pek çok sağlık yararına sahip. İşte Prof. Dr. Canan Karatay'ın altını çizdiği limonlu suyun diğer faydaları:
Cilt Sağlığına Destek: Limon, yüksek miktarda C vitamini içerir ve antioksidan özellikleri sayesinde ciltte nemlenme ve parlaklık sağlar.
Sindirim Sistemi Desteği: Bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olarak sindirimi kolaylaştırır.
Bağışıklık Güçlendirme: C vitamini ve sitrik asit içeriği sayesinde vücudun bağışıklık sistemini destekler.
İdrar Yolu Enfeksiyonları: Sitrik asit sayesinde enfeksiyonları önlemeye yardımcı olur.