Limonlu su gerçekten yağ yakıyor mu? Canan Karatay açıkladı

Sabahları aç karna içilen limonlu suyun yağ yakmayı hızlandırdığı ve metabolizmayı desteklediği iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Prof. Dr. Canan Karatay, limonlu suyun yalnızca kilo verme sürecinde değil, genel sağlık açısından da birçok fayda sunduğunu ifade etti. İşte limonlu suyun faydaları ve doğru tüketim yöntemleri.

LİMONLU SU GERÇEKTEN YAĞ YAKMAYI HIZLANDIRIR MI?

Son yıllarda popülerleşen limonlu su içme alışkanlığı, kilo vermek isteyenlerin sıkça başvurduğu bir yöntem haline geldi. Ancak limonlu suyun gerçekten yağ yakmayı hızlandırıp hızlandırmadığı konusunda tartışmalar devam ediyor. Prof. Dr. Canan Karatay'ın bu konudaki açıklamaları, bu sorulara bilimsel bir perspektif sunuyor.