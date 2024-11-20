Dünyanın en zengin insanları 2025’te bunları yapacak! Sessiz lüks modası başlıyor! Fakir gösteren o detay...

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2025'in ultra zenginleri için zenginlik artık göz kamaştırıcı değil, zarif bir dokunuşla ifade ediliyor. Sessiz lüks, sadece bir moda anlayışı değil; aynı zamanda güç ve statünün yeni bir dili olarak yükseliyor.

Fotoğraflar: AA 💎 GÖSTERİŞE VEDA, KALİTEYE MERHABA Bir zamanlar zenginliğin simgesi olan pırlantalar ve parlayan taşlar artık eski moda kabul ediliyor. Yeni dönemde ultra zengin kadınlar, sade ama dikkat çekici altın zincirler ve kişisel medalyonlarla tarzlarını yansıtıyor. Pırlantaların "fazla gösterişli" bulunduğu bu dönemde, zarafet sessizce kendini ifade ediyor.