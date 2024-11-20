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2024 yılının kelimesi "manifest" seçildi: Yıl içinde 130 binden fazla arama!

Cambridge Sözlüğü, 2024 yılının kelimesini açıkladı. Buna göre 2024 yılında sözlükte 130 binden fazla kez aranılan ve tüm sosyal medya platformlarında önemli ölçüde kullanılan "manifest" bu yılın kelimesi seçildi. Kelimeyi ünlü isimlerin popüler hale getirdiği bilinirken uzmanlar bir şeyi "manifest" ederek gerçekleştirme fikrinin bilimsel temeli olmadığını dile getirdi.

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Giriş Tarihi :20 Kasım 2024 , 16:53 Güncelleme Tarihi :20 Kasım 2024 , 16:53
2024 yılının kelimesi manifest seçildi: Yıl içinde 130 binden fazla arama!

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Cambridge Sözlüğü, ünlü isimlerin etkisiyle sosyal medyada yaygın olarak kullanılan "manifest"i bu yılın kelimesi olarak açıkladı.

Cambridge Sözlüğü Yayın Müdürü Wendalyn Nichols, "manifest" kelimesinin, 2024 yılında sözlükte 130 binden fazla kez arandığını ve tüm sosyal medya platformlarında kullanımının önemli ölçüde arttığını belirtti.

Bu yılın kelimesi seçilen "manifest"in halihazırda farklı anlamlar kazandığına işaret eden Nichols, "Bu, bir kelimenin anlamlarının zamanla nasıl değişebileceğini gösteriyor." dedi.

Sosyal medya (AA)Sosyal medya (AA)

İNGİLİZCEDE EN AZ 1300'LERDEN BU YANA SIFAT OLARAK KULLANILIYOR
Fransızca ve Latince kökenli olan "manifest" kelimesi, İngilizcede en az 1300'lerden bu yana "açık" veya "belirgin" anlamında sıfat olarak kullanılıyor. İngiliz şair ve yazar William Shakespeare de kelimeyi hem isim hem de fiil olarak "açık" ve "açık hale getirmek" anlamlarında kullanmıştı.

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"Manifest" kelimesi halihazırda ise daha çok "bir şeyi hayal etmek veya istemek yoluyla gerçekleşmesini sağlamak" anlamına geliyor. Kelimenin bu yeni anlamı, güçlü şekilde inanılan hayallerin görselleştirme ve olumlu düşünce yoluyla gerçeğe dönüşebileceği fikrini yansıtıyor.

"BİLİMSEL TEMELİ YOK"
Cambridge Üniversitesinde Sosyal Psikoloji Profesörü Dr. Sander van der Linden, kelimenin kullanımının artan popülaritesine rağmen, bir şeyi "manifest" ederek gerçekleştirme fikrinin bilimsel temeli olmadığını dile getirdi.

Sosyal medya (AA)Sosyal medya (AA)

Van der Linden, bunun psikologların "büyülü düşünme" ya da "belirli zihinsel ritüellerin etrafımızdaki dünyayı değiştirebileceğine dair genel yanılsama" olarak adlandırdığını bildirdi.

Profesör Van der Linden, olumlu düşünme ve hedef belirlemenin değeri üzerine yapılan nitelikli araştırmalar olduğunu ancak bunun "manifest" etmekten farklı olduğunu vurguladı.

Dünyaca ünlü Kosova asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa (AA)Dünyaca ünlü Kosova asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa (AA)

ÜNLÜ İSİMLER KELİMEYİ POPÜLERLEŞTİRDİ
Dünya genelinde çok sayıda ünlü isim, "manifest" kelimesini sıklıkla kullanarak, kelimenin özellikle sosyal medya platformları aracılığıyla popülerleşmesini sağladı.

Dünyaca ünlü Kosova asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa, haziranda Glastonbury Festivali'ndeki başrol performansını da içeren başarısını "manifest"e bağlamıştı. Lipa, "Manifesting, benim için büyük bir şey. Bir şeyleri dünyaya getirme fikrine çok inanıyorum. Bilinçaltında o şeylere doğru çalışıyorsunuz. Hiçbir şey çok büyük değil." ifadelerini kullanmıştı.

ABD'li olimpiyat şampiyonu jimnastikçi Simone Biles (AA)ABD'li olimpiyat şampiyonu jimnastikçi Simone Biles (AA)

ABD'li olimpiyat şampiyonu jimnastikçi Simone Biles da gençlik yıllarında gelecekteki başarısını hayal ettiğini belirterek, kariyerini "manifest"ine dayandırmıştı.

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