HAC ek kontenjanlar açıklandı mı? Hac ek kontenjan kesin kayıt tarihleri | 2. kayıtlar nasıl yapılır?

Kutsal topraklarda ibadetlerini yerine getirmek isteyen hacı adaylarının heyecanı devam ediyor. 2025 Hac kesin kayıt işlemleri 15 Kasım 2024 tarihinde sona erdi. Ancak boş kalan kontenjanlar için ek kayıt süreci bugünden itibaren başlanıyor.
Kutsal topraklarda ibadetlerini yerine getirmek isteyen hacı adaylarının heyecanı devam ediyor. 2025 Hac kesin kayıt işlemleri 15 Kasım 2024 tarihinde sona erdi. Ancak boş kalan kontenjanlar için ek kayıt süreci bugünden itibaren başlanıyor.
HAC EK KONTENJAN 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı kılavuza göre hac ek kontenjan kesin kayıtları 21-29 Kasım 2024 tarihlerinde yapılacak. Henüz ek kontenjan bilgisi yayımlanmadı. 21 Kasım Perşembe günü hac ek kontenjan bilgisinin yayımlanması bekleniyor.
2025 YILI HACCI GİDİŞ VE DÖNÜŞ TARİHLERİ
GİDİŞLER
29 Nisan – 31 Mayıs 2025
(1 Zilkade 1446 - 4 Zilhicce 1446) tarihleri arası
DÖNÜŞLER
11 Haziran - 05 Temmuz 2025 (15 Zilhicce 1446 - 10 Muharrem 1447) tarihleri arası
HAC PARASI NE KADAR, KAÇ TL?
2025 yılı hac ücretleri Suudi Arabistan Riyali (SAR) olarak tahsil edilecektir. Normal konaklamalarda 4 kişilik oda kapasitesi sınırlı olup kesin kayıt hakkı kazananların kayıtları oda yeterlilik durumuna göre yapılacaktır.
4 KİŞİLİK ODA 24.500 SAR
3 KİŞİLİK ODA 26.500 SAR
2 KİŞİLİK ODA 28.500 SAR
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