HAC ek kontenjanlar açıklandı mı? Hac ek kontenjan kesin kayıt tarihleri | 2. kayıtlar nasıl yapılır?

Kutsal topraklarda ibadetlerini yerine getirmek isteyen hacı adaylarının heyecanı devam ediyor. 2025 Hac kesin kayıt işlemleri 15 Kasım 2024 tarihinde sona erdi. Ancak boş kalan kontenjanlar için ek kayıt süreci bugünden itibaren başlanıyor.