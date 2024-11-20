60 yıl sonra doğumda karıştıklarını öğrendiler! Gelen DNA testiyle şoka uğradılar! "Yalan bir hayat..."

Mona'nın avukatı Kristine Aarre Haanes, devletin yıllarca ailelerin kimlik haklarını ihlal ettiğini belirtti. Ayrıca, Mona'nın biyolojik babasının hayatını kaybettiği ve biyolojik annesiyle hiç temas kuramadığı açıklandı.

1985 yılında, Norveç sağlık otoritelerinin bu karışıklığı fark ettiği ancak olayı gizlediği iddia edildi. Oslo Bölge Mahkemesi'nde ifade veren 78 yaşındaki Dokken, gözyaşları içinde "Mona'nın kızım olmadığını hiç düşünmedim" dedi.

Dokken'in biyolojik kızını büyüten aile, 1981 yılında bu gerçeği öğrenmesine rağmen herhangi bir hukuki süreç başlatmamıştı. Öte yandan, Norveç sağlık otoriteleri, karışıklığın özel bir hastanede meydana geldiğini ve aileleri bilgilendirme yetkilerinin olmadığını savundu.

BİLİNMEYEN GERÇEKLER

1965 yılındaki karışıklığın tam olarak nasıl yaşandığı hala belirsizliğini koruyor. Ancak, o dönemde Eggesboenes Hastanesi'nde benzer başka vakaların da olduğu iddia ediliyor.

Olaydan etkilenen kadınlar, Norveç hükümetine dava açarak hak ihlali nedeniyle özür ve maddi tazminat talep ediyor. Bu durum, hem aile bağları hem de bireysel kimlik hakları açısından önemli bir hukuki mücadeleye sahne oluyor.