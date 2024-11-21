Yemeniz gerekenler bunlar: 100 yıl yaşamak mı istiyorsunuz?

Fermente Gıdalar : Yoğurt ve turşu gibi probiyotik açısından zengin gıdalar, bağırsak mikrobiyomunu dengeler.

Tam Tahıllar : Bağırsak sağlığı için gerekli olan lif açısından zengindir.

🏃 Fiziksel Aktiviteyi İhmal Etmeyin

Düzenli egzersiz, sadece kilo kontrolü değil, aynı zamanda daha uzun ve sağlıklı bir yaşamın önemli bir parçasıdır. Günlük 15 dakikalık bir yürüyüş bile erken ölüm riskini azaltabilir.

🚭 Sigarayı Bırakın

Sigara içmek, yaşam süresini kısaltan en büyük faktörlerden biri. Araştırmalar, 35 yaşına kadar sigarayı bırakanların yaşamlarını ortalama 8,5 yıl uzatabileceğini gösteriyor.