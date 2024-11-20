Uzman eczacı uyardı! Bu 3 şeyi sakın satın almayın

Johns Hopkins Üniversitesi'nin 2024 yılı araştırması, multivitaminlerin sağlık üzerindeki etkilerini yeniden tartışmaya açtı. Araştırma sonuçları, bu ürünlerin kalp hastalıklarını önlemede herhangi bir katkı sunmadığını gösteriyor. Eczacı Amina Khan ise multivitaminlerin genellikle etkisiz olduğunu belirterek, yalnızca yetersiz beslenenlerin bu ürünlere ihtiyaç duyabileceğini ifade ediyor.
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ECZACI AMİNA KHAN: KAÇINILMASI GEREKEN ÜÇ VİTAMİN TAKVİYESİ
Günümüzde birçok kişi multivitamin ve takviye ürünlerine yönelse de uzmanlar bu ürünlerin çoğunun etkisiz olduğunu söylüyor. Eczacı Amina Khan, TikTok hesabından yaptığı paylaşımda asla kullanmayacağı üç takviyeyi açıkladı. Bu liste, sakızlı vitaminlerden multivitaminlere ve saç, cilt, tırnak takviyelerine kadar uzanıyor.
🍬 SAKIZLI VİTAMİNLER
Khan'a göre sakızlı vitaminler, sağlık faydasından çok birer "şeker hapı" gibi. Amerikan Kalp Derneği'nin şeker tüketimi konusundaki uyarılarına dikkat çeken eczacı, bu ürünlerin genelde tatlandırıcılarla dolu olduğunu belirtti. Ayrıca, kolay tüketilebilir yapılarının aşırı kullanıma yol açabileceğini ve mineral zehirlenmesi riskini artırabileceğini ifade etti. UCLA'da yapılan bir araştırmaya göre, bu ürünler sindirim sorunlarına da yol açabiliyor.