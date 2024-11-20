Uzman eczacı uyardı! Bu 3 şeyi sakın satın almayın

Multivitaminlerin çoğu zaman "her şeyden biraz" i çerdiğini belirten Khan, bu dozların vücuda ölçülebilir bir fayda sağlamadığını söyledi. Johns Hopkins Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma da bu görüşü destekliyor. 450 bin kişi üzerinde yapılan çalışmada, multivitaminlerin kalp hastalıklarını önlemede etkili olmadığı görüldü. Khan, yetersiz beslenen veya hamile kişiler dışında multivitamin kullanımının genellikle gereksiz olduğunu vurguladı.

💅 SAÇ, CİLT VE TIRNAK TAKVİYELERİ

Eczacı, bu ürünlerin üç alana birden odaklanmak yerine, özel hedeflere yönelik takviyelerin daha etkili olduğunu belirtti. Örneğin, saç sağlığı için B8 vitamini veya cilt yenilenmesi için D vitamini gibi odaklanmış takviyeler tercih edilmeli. Harvard Tıp Fakültesi'nden Dr. Pieter Cohen da, bu tür takviyelerin doğal yaşlanma belirtilerini tedavi ettiğine dair bilimsel bir kanıt bulunmadığını ifade ediyor.

Khan ayrıca, takviye ürünlerinin FDA tarafından sıkı bir şekilde düzenlenmediğine dikkat çekiyor. Bu durum, ürünlerin etikette belirtilmeyen maddeler içerebilme riskini doğuruyor ve bazı durumlarda ilaçlarla tehlikeli etkileşimlere yol açabiliyor.