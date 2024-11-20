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Uzman eczacı uyardı! Bu 3 şeyi sakın satın almayın

Johns Hopkins Üniversitesi’nin 2024 tarihli araştırmasına göre, multivitaminlerin ciddi sağlık sorunlarını önlemede bir etkisi yok. Eczacı Amina Khan ise bu takviyelerin genellikle düşük dozlarda vitamin içerdiğini ve çoğu kişi için gereksiz olduğunu vurguladı.

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Giriş Tarihi :20 Kasım 2024 , 22:48 Güncelleme Tarihi :20 Kasım 2024 , 22:48
Uzman eczacı uyardı! Bu 3 şeyi sakın satın almayın

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Johns Hopkins Üniversitesi'nin 2024 yılı araştırması, multivitaminlerin sağlık üzerindeki etkilerini yeniden tartışmaya açtı. Araştırma sonuçları, bu ürünlerin kalp hastalıklarını önlemede herhangi bir katkı sunmadığını gösteriyor. Eczacı Amina Khan ise multivitaminlerin genellikle etkisiz olduğunu belirterek, yalnızca yetersiz beslenenlerin bu ürünlere ihtiyaç duyabileceğini ifade ediyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

ECZACI AMİNA KHAN: KAÇINILMASI GEREKEN ÜÇ VİTAMİN TAKVİYESİ

Günümüzde birçok kişi multivitamin ve takviye ürünlerine yönelse de uzmanlar bu ürünlerin çoğunun etkisiz olduğunu söylüyor. Eczacı Amina Khan, TikTok hesabından yaptığı paylaşımda asla kullanmayacağı üç takviyeyi açıkladı. Bu liste, sakızlı vitaminlerden multivitaminlere ve saç, cilt, tırnak takviyelerine kadar uzanıyor.

🍬 SAKIZLI VİTAMİNLER

Khan'a göre sakızlı vitaminler, sağlık faydasından çok birer "şeker hapı" gibi. Amerikan Kalp Derneği'nin şeker tüketimi konusundaki uyarılarına dikkat çeken eczacı, bu ürünlerin genelde tatlandırıcılarla dolu olduğunu belirtti. Ayrıca, kolay tüketilebilir yapılarının aşırı kullanıma yol açabileceğini ve mineral zehirlenmesi riskini artırabileceğini ifade etti. UCLA'da yapılan bir araştırmaya göre, bu ürünler sindirim sorunlarına da yol açabiliyor.

🧪 MULTİVİTAMİNLER

Multivitaminlerin çoğu zaman "her şeyden biraz" içerdiğini belirten Khan, bu dozların vücuda ölçülebilir bir fayda sağlamadığını söyledi. Johns Hopkins Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma da bu görüşü destekliyor. 450 bin kişi üzerinde yapılan çalışmada, multivitaminlerin kalp hastalıklarını önlemede etkili olmadığı görüldü. Khan, yetersiz beslenen veya hamile kişiler dışında multivitamin kullanımının genellikle gereksiz olduğunu vurguladı.

💅 SAÇ, CİLT VE TIRNAK TAKVİYELERİ

Eczacı, bu ürünlerin üç alana birden odaklanmak yerine, özel hedeflere yönelik takviyelerin daha etkili olduğunu belirtti. Örneğin, saç sağlığı için B8 vitamini veya cilt yenilenmesi için D vitamini gibi odaklanmış takviyeler tercih edilmeli. Harvard Tıp Fakültesi'nden Dr. Pieter Cohen da, bu tür takviyelerin doğal yaşlanma belirtilerini tedavi ettiğine dair bilimsel bir kanıt bulunmadığını ifade ediyor.

Khan ayrıca, takviye ürünlerinin FDA tarafından sıkı bir şekilde düzenlenmediğine dikkat çekiyor. Bu durum, ürünlerin etikette belirtilmeyen maddeler içerebilme riskini doğuruyor ve bazı durumlarda ilaçlarla tehlikeli etkileşimlere yol açabiliyor.

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