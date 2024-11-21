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İzmir'de polise saldıran Mehmet Sami Çelik HDP'li çıktı | Skandal ifade: Husumetlim sandım

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, polis ekipleri aralarında husumet bulunan iki aile arasındaki şikayetten kaynaklı olay yerindeki adrese gözaltı işlemi için gitti. Polislerin gözaltı işlemi için geldiğini fark eden şüpheli Mehmet Sami Çelik silahına sarıldı ve peş peşe ateş etmeye başladı. Olayda 3 polis yaralanırken, 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İzmir Valiliği'nden olaya ilişkin yapılan açıklama "Olayın şüphelisi Mehmet Sami Çelik isimli şahıs silahıyla birlikte yakalanmış ve hakkındaki adlî işlemlere başlanmıştır." ifadeleri yer aldı. M.S.Ç.'nin polisteki ilk ifadesinde sivil polis ekibini aralarında husumet bulunan gruptan sandığı için saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Polislerimizi yaralayan hain hakkında flaş detaya talvim.com.tr ulaştı. İfadesinde "Polisi husumetlim sandım" diyen Mehmet Sami Çelik'in HDPKK'lı olduğu ortaya çıktı. İşte o paylaşım....

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Giriş Tarihi :20 Kasım 2024 , 21:55 Güncelleme Tarihi :21 Kasım 2024 , 11:04
İzmir’de polise saldıran Mehmet Sami Çelik HDP’li çıktı | Skandal ifade: Husumetlim sandım

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İzmir'in Seferihisar ilçesinde, devriye görevinde bulunan polis ekibine silahlı saldırı düzenledi. Olayda 3 polis yaralanırken, 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İzmir'de kavga ihbarına giden polis ekibine silahlı saldırı. (İHA)İzmir'de kavga ihbarına giden polis ekibine silahlı saldırı. (İHA)

GÖZALTINA ALINACAĞINI ANLADI SİLAHINA SARILDI
Olay, saat 20.00 sıralarında Turabiye Mahallesi sıralarında Seferihisar ilçesinde meydana geldi. Ekipler aralarında husumet bulunan iki aile arasındaki şikayetten kaynaklı olay yerindeki adrese gözaltı işlemi için gitti. Polislerin gözaltı işlemi için geldiğini fark eden şüpheli silahına sarıldı.

İzmir'de kavga ihbarına giden polis ekibine silahlı saldırı. (İHA)İzmir'de kavga ihbarına giden polis ekibine silahlı saldırı. (İHA)

Şüpheli evine gelen üç polise arka arkaya ateş açtı. Saldırıda Komiser Furkan Hakan Aşkın ile polis memurları İbrahim Gümüştekin ve Mehmet Tozun yaralandı. İhbar üzerine adrese takviye polis ekipleri ile sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde durumları ağır olan polis memurları 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne, Komiser Aşkın ise Seferihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polislere silahlı saldırıda bulunan M.S.Ç isimli şahıs.Polislere silahlı saldırıda bulunan M.S.Ç isimli şahıs.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Mehmet Sami Çelik isimli bir şüpheli yakalandı.

İzmir Valiliği'nden olaya ilişkin açıklama. ( X / Ekran görüntüsü)İzmir Valiliği'nden olaya ilişkin açıklama. ( X / Ekran görüntüsü)

İZMİR VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
İzmir Valiliği olaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:
"Seferihisar ilçemizde, 20.11.2024 günü (bugün) 20:00 sıralarında silahlı çatışma ihbarı üzerine olay yerine intikal eden polis ekibimizin üzerine silahla ateş açılmıştır. 3 Polis memurumuz yaralanmış ve tedavi altına alınmıştır. Olayın şüphelisi M.S.Ç. isimli şahıs silahıyla birlikte yakalanmış ve hakkındaki adlî işlemlere başlanmıştır."

GÖZALTI SAYISI 14 OLDU
Skandal olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 13 kişi daha gözaltına alındı. Böylece Mehmet Sami Çelik ile birlikte gözaltı sayısı 14 oldu.

İLK İFADESİNE SKANDAL SAVUNMA
Öte yandan Mehmet Sami Çelik'in polisteki ilk ifadesinde sivil polis ekibini aralarında husumet bulunan gruptan sandığı için saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Polise saldıran alçak Mehmet Sami Çelik (Sağda)Polise saldıran alçak Mehmet Sami Çelik (Sağda)

HDPKK'LI ÇIKTI
Polislerimizi yaralayan hain hakkında flaş detaya talvim.com.tr ulaştı. İfadesinde "Polisi husumetlim sandım" diyen Mehmet Sami Çelik'in HDPKK'lı olduğu ortaya çıktı.

Mehmet Sami Çelik'in HDPKK paylaşımı (Facebook)Mehmet Sami Çelik'in HDPKK paylaşımı (Facebook)

Sosyal medya hesabından HDP yandaşı paylaşımlar yapan Mehmet Sami Çelik'in 5 Haziran 2015'teki HDP mitingine düzenlenen saldırı için "HDP'ye yapılan ırkçı saldırıyı kınıyoruz" yazdığı görüldü.

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