Mauro Icardi’den olay yaratan paylaşım! "Wanda Nara beni taciz etti"

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Wanda Nara hakkında sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
"BENİ TACİZ ETTİ"
Instagram hesabından bir video paylaşan Mauro Icardi, "Avukatlarım beni engellese de hakkımda söylenen onca saçmalıktan sonra kendimi kamuoyuna savunmak adına bunu söylemek istiyorum. 2 saat boyunca evimin önünde durup beni taciz etti. Buna ne ad veriyoruz, ne başlık koyuyoruz?"dedi.
VİDEO DA PAYLAŞTI
Mauro Icardi ayrıca Instagram hikayesinde Wanda Nara'nın da bulunduğu bir videoyu da paylaştı. Wanda Nara'nın elindeki gömlekle yüzünü saklamaya çalıştığı ise dikkatlerden kaçmadı.