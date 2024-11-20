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Mauro Icardi’den olay yaratan paylaşım! "Wanda Nara beni taciz etti"

Galatasaray'ın yıldız futbolcu Mauro Icardi, ve Wanda Nara arasında sular durulmak bilmiyor. Son olarak Icardi sosyal medyadan Wanda Nara hakkında kendisini rahatsız ettiğini öne sürdüğü bir video paylaştı.

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Giriş Tarihi :20 Kasım 2024 , 20:41 Güncelleme Tarihi :20 Kasım 2024 , 21:12
Mauro Icardi’den olay yaratan paylaşım! Wanda Nara beni taciz etti

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Wanda Nara hakkında sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Mauro Icardi’den olay yaratan paylaşım! Wanda Nara beni taciz etti

"BENİ TACİZ ETTİ"

Instagram hesabından bir video paylaşan Mauro Icardi, "Avukatlarım beni engellese de hakkımda söylenen onca saçmalıktan sonra kendimi kamuoyuna savunmak adına bunu söylemek istiyorum. 2 saat boyunca evimin önünde durup beni taciz etti. Buna ne ad veriyoruz, ne başlık koyuyoruz?"dedi.

Mauro Icardi'den olay yaratan paylaşım! "Wanda Nara beni taciz etti"

Mauro Icardi’den olay yaratan paylaşım! Wanda Nara beni taciz etti

VİDEO DA PAYLAŞTI

Mauro Icardi ayrıca Instagram hikayesinde Wanda Nara'nın da bulunduğu bir videoyu da paylaştı. Wanda Nara'nın elindeki gömlekle yüzünü saklamaya çalıştığı ise dikkatlerden kaçmadı.

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