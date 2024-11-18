18 KASIM bugün ne günü? Bugün Dünya Prenses Günü mü? Tarihte Bugün Olanlar...

18 Kasım, Dünya Prenses Günü olarak bilinen bir gün değildir, ancak tarihte önemli gelişmelere sahne olmuştur. Bugün, Letonya'nın bağımsızlık ilanından Mickey Mouse'un ilk gösterimine kadar birçok unutulmaz olayın yıl dönümü olarak anılıyor.

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Bugün Dünya Prenses Günü mü?

18 Kasım, Dünya Prenses Günü olarak kutlanan bir gün değildir. Dünya genelinde bu adı taşıyan resmi bir gün bulunmamaktadır. Ancak, bireyler veya özel etkinlikler kapsamında böyle bir gün çeşitli şekillerde anılıyor olabilir. Öte yandan, kız çocuklarının haklarına dikkat çeken ve Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen Dünya Kız Çocukları Günü, her yıl 11 Ekim'de kutlanmaktadır.