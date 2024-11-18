18 KASIM bugün ne günü? Bugün Dünya Prenses Günü mü? Tarihte Bugün Olanlar...

18 Kasım, Dünya Prenses Günü olarak bilinen bir gün değildir, ancak tarihte önemli gelişmelere sahne olmuştur. Bugün, Letonya'nın bağımsızlık ilanından Mickey Mouse'un ilk gösterimine kadar birçok unutulmaz olayın yıl dönümü olarak anılıyor.
18 Kasım, Dünya Prenses Günü olarak bilinen bir gün değildir, ancak tarihte önemli gelişmelere sahne olmuştur. Bugün, Letonya'nın bağımsızlık ilanından Mickey Mouse'un ilk gösterimine kadar birçok unutulmaz olayın yıl dönümü olarak anılıyor.
18 Kasım, Dünya Prenses Günü olarak kutlanan bir gün değildir. Dünya genelinde bu adı taşıyan resmi bir gün bulunmamaktadır. Ancak, bireyler veya özel etkinlikler kapsamında böyle bir gün çeşitli şekillerde anılıyor olabilir. Öte yandan, kız çocuklarının haklarına dikkat çeken ve Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen Dünya Kız Çocukları Günü, her yıl 11 Ekim'de kutlanmaktadır.
Letonya Bağımsızlık Günü: Letonya, 18 Kasım 1918'de Rus İmparatorluğu'ndan bağımsızlığını ilan etti.
Mickey Mouse'un İlk Gösterimi: Walt Disney'in efsanevi karakteri Mickey Mouse, 18 Kasım 1928'de ilk kez beyaz perdede izleyicilerle buluştu.
1916: I. Dünya Savaşı'nın en büyük çarpışmalarından biri olan Somme Muharebesi sona erdi.
1918: Letonya, bağımsızlığını ilan etti.
1928: Mickey Mouse'un ilk çizgi filmi "Steamboat Willie", New York'ta gösterime girdi.
1933: İstanbul Üniversitesi, İstanbul Darülfünunu olarak yeniden açıldı.
2021: Türkiye'de Nesko Şebinkarahisar Maden İşletmesi felaketi yaşandı.