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Tam 10 milyon yıllık fosil bulundu! Depreme karşı en zayıf bölgeyi gösteriyor

Uğur Akbaş ve babası, kum yığınının arasında 20 metrelik kazıdan deniz minaresi fosili çıkardı. Prof. Üşümezsoy,”10 milyonluk buluntu, depreme karşı en zayıf bölgeyi gösteriyor. Buralar denizmiş” dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Kasım 2024
Tam 10 milyon yıllık fosil bulundu! Depreme karşı en zayıf bölgeyi gösteriyor

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İstanbul Bağcılar'da Uğur Akbaş ve babası İrfan Akbaş, kum yığının arasında 20 metrelik bir kazıdan deniz minaresi fosili çıkardı. 15 yıldır hatıra olsun diye ailenin evinde tutulan fosile yönelik bilgi veren Jeolog Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bunun 10 milyon yıllık olduğunu söyledi. Prof. Dr. Üşümezsoy, buluntunun, olası büyük Marmara depremine karşı zemin dayanıklılığına dair bilgi verdiğini de dile getirdi. Üşümezsoy'a göre Yeşilköy'den Bağcılar'a doğru gelen Bakırköy kireç taşları denilen fosil, İstanbul'un büyük bir kesiminde özellikle deprem riski görülen alanlarda yer alıyor.

'EN ZAYIF BÖLGEYİ GÖSTERİYOR'
Uğur Akbaş, "Hafriyat kazısından çıkardığımda görsel olarak güzel bir parça olduğunu düşündüm. Tarihi niteliği yoktur diye vitrinimize koyduk. 10 milyonlarca yıllık fosil olduğunu öğrenince heyecanlandım. Bu kadar eski bir buluntuya sahip olmak çok güzel bir duygu. Fosil, kum yığının içindeydi ve alt tarafı betonlaşmıştı, salyangozun en üst kısmını kırarak çıkarabildik. Sanırım daha önce Türkiye'de fazla örneği görülmemiş. Milyonlarca yıl öncesine ait" dedi. Depreme karşı İstanbul'un en zayıf bölgesini deniz fosili tabakaların oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Üşümezsoy, "İstanbul'un büyük bir kesiminde deprem riski gördüğümüz alanlarda yer almaktadır. 6 – 6.5 şiddetinde deprem riski taşıyan fay Kumburgaz'dır. Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Bağcılar, Esenler ve Topkapı'ya kadar uzanan bu istif depreme karşı en zayıf bölgeyi gösteriyor" ifadelerini kullandı.

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