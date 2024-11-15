Çinko deposu besinler! Vücuttaki bakteri yok ediyor, virüslerden koruyor

Dengeli bir beslenme sağlıklı bir yaşamın temelidir! Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek ve sağlığınızı korumak için çinko açısından zengin bu besinleri diyetinize ekleyebilirsiniz. İşte enfeksiyonlarla mücadelede eden o besinler…

Kabak Çekirdeği Kabak çekirdeği, çinko bakımından oldukça zengin bir atıştırmalık. 30 gramlık bir porsiyonu yaklaşık 2,2 mg çinko içeriyor. Salatalarınıza ekleyerek ya da doğrudan tüketerek çinko alımınızı artırabilirsiniz. Aynı zamanda prostat sağlığını destekleyen ve diyabet yönetiminde fayda sağlayan özelliklere de sahiptir.