Çinko deposu besinler! Vücuttaki bakteri yok ediyor, virüslerden koruyor

Çinko, vücudumuzun enfeksiyonlarla mücadelede temel ihtiyaç duyduğu minerallerden biridir. Sağlıklı bir bağışıklık sistemine katkıda bulunarak, bakteri ve virüslere karşı güçlü bir savunma sağlar. Ancak çinko, vücudumuz tarafından üretilmediği için besinlerden alınması gerekir. İşte çinko açısından zengin, bağışıklık dostu besinler!
Dengeli bir beslenme sağlıklı bir yaşamın temelidir! Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek ve sağlığınızı korumak için çinko açısından zengin bu besinleri diyetinize ekleyebilirsiniz. İşte enfeksiyonlarla mücadelede eden o besinler…
Kabak çekirdeği, çinko bakımından oldukça zengin bir atıştırmalık. 30 gramlık bir porsiyonu yaklaşık 2,2 mg çinko içeriyor. Salatalarınıza ekleyerek ya da doğrudan tüketerek çinko alımınızı artırabilirsiniz. Aynı zamanda prostat sağlığını destekleyen ve diyabet yönetiminde fayda sağlayan özelliklere de sahiptir.
Bir fincan pişmiş yulaf, 2,3 mg çinko sunarak günlük ihtiyacınızı karşılamaya yardımcı olur. Lif açısından da zengin olan yulaf, sindirim sağlığını desteklerken kötü kolesterol seviyelerini düşürür. Kahvaltıda sağlıklı bir başlangıç yapmak için yulafı tercih edebilirsiniz.