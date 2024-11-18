Malatya'da yıkımı gerçekleştirilen ağır hasarlı binanın iş makinesinin üzerine devrilmesi sonucu enkaz altında kalan kepçe operatörü, yaralı olarak kurtarıldı.
6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerde ağır hasar alan merkez Yeşilyurt ilçesi Seyran Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın yıkımı için çalışma başlatıldı.
Yıkım sırasında henüz bilinmeyen nedenle bina iş makinesinin üzerine devrildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, ambulans ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, enkaz altında kalan kepçe operatörü Hamza Çetin'in kurtarılabilmesi için çalışma başlattı.
1 SAAT SONRA YARALI OLARAK KURTARILDI
Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yaralı olarak kurtarılan Çetin, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Çetin, ambulansa taşınırken gazetecilerin "Nasılsın?" sorusu üzerine "İyiyim, çok şükür" diye yanıt verdi.