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Malatya'da yıkımı yapılan bina çöktü: Kepçe operatörü kurtarıldı

Malatya'da yıkımı gerçekleştirilen ağır hasarlı binanın iş makinesinin üzerine devrilmesi sonucu enkaz altında kalan kepçe operatörü, yaralı olarak kurtarıldı. Kepçe operatörü Hamza Çetin, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Çetin, ambulansa taşınırken gazetecilerin "Nasılsın?" sorusu üzerine "İyiyim, çok şükür" diye yanıt verdi.

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Giriş Tarihi :18 Kasım 2024 , 16:37 Güncelleme Tarihi :18 Kasım 2024 , 17:06
Malatya’da yıkımı yapılan bina çöktü: Kepçe operatörü kurtarıldı

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Malatya'da yıkımı gerçekleştirilen ağır hasarlı binanın iş makinesinin üzerine devrilmesi sonucu enkaz altında kalan kepçe operatörü, yaralı olarak kurtarıldı.

6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerde ağır hasar alan merkez Yeşilyurt ilçesi Seyran Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın yıkımı için çalışma başlatıldı.

Yıkım sırasında henüz bilinmeyen nedenle bina iş makinesinin üzerine devrildi.

Ağır hasarlı bina çöktü. (DHA)Ağır hasarlı bina çöktü. (DHA)

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, ambulans ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, enkaz altında kalan kepçe operatörü Hamza Çetin'in kurtarılabilmesi için çalışma başlattı.

1 SAAT SONRA YARALI OLARAK KURTARILDI
Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yaralı olarak kurtarılan Çetin, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Çetin, ambulansa taşınırken gazetecilerin "Nasılsın?" sorusu üzerine "İyiyim, çok şükür" diye yanıt verdi.

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