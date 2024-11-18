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Dar Gelirliye Büyük Fırsat: TOKİ 250 Bin Konut Projesi Başvuru Tarihleri Ne Zaman? 250 Bin Konut Projesinde İlk Adım Atıldı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen TOKİ 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru detayları merakla bekleniyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan proje, dar gelirli vatandaşlara uygun fiyatlarla ev sahibi olma fırsatı sunuyor. Peki, başvuru tarihleri ve şartlar neler?

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Giriş Tarihi :18 Kasım 2024 , 18:23 Güncelleme Tarihi :18 Kasım 2024 , 18:23
Dar Gelirliye Büyük Fırsat: TOKİ 250 Bin Konut Projesi Başvuru Tarihleri Ne Zaman? 250 Bin Konut Projesinde İlk Adım Atıldı!

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Türkiye'nin dört bir yanını kapsayan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" için geri sayım sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefleyen bu projeyi hız kesmeden sürdürüyor. Peki, başvurular ne zaman alınacak ve şartlar neler olacak?

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

TOKİ 250 Bin Konut Projesi Başvuru Tarihleri

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan bu projede, konut başvuru tarihleri henüz netleşmiş değil. Ancak ihale süreci başlamış durumda. 7 Kasım itibarıyla ilk ihaleler gerçekleştirildi ve Haziran 2025'e kadar devam edecek şekilde bir takvim oluşturuldu.

Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Asrın felaketi sonrası öncelikli gündemimiz hep 11 şehrimiz oldu. İlk Evim İlk İş Yerim projemizde biraz yavaşladık ama hiç durmadık. Ekim ayı itibarıyla 88 bin 743 konutun ihalesini tamamladık, 24 bin 343 konutun hak sahiplerini belirledik."

Projede özellikle yerel ve yatay mimari anlayışla inşa edilecek konutların çevre dostu malzemelerle yapılacağı ve enerji verimliliğine önem verileceği vurgulandı.

TOKİ Konut Projesi İhale Süreci

Projede toplam 70 ilde, 165 bin 55 sosyal konut için ihale planlaması yapılmış durumda. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirler başta olmak üzere tüm Türkiye'yi kapsayan bu projede, en fazla konut İstanbul'da inşa edilecek.

TOKİ'den yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:
"Konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak ve yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak."

TOKİ Başvuru Şartları

Başvuru şartları henüz açıklanmamakla birlikte, geçmiş projelerde uygulanan genel kriterler dikkate alındığında şu şartlar öngörülebilir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Projenin bulunduğu il veya ilçede belirli bir süre ikamet etmiş olmak

Daha önce TOKİ'den konut satın almamış veya TOKİ kredisi kullanmamış olmak

Hane halkı gelirinin belirlenen sınırın altında olması

Başvuru şartları açıklandığında TOKİ'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurular yapılacaktır.

İstanbul, Ankara, İzmir ve Diğer İller

En fazla konutun İstanbul'a yapılacağı projede, Ankara, İzmir, Bursa ve Samsun gibi büyük iller de yer alıyor. Yenilikçi mimari tasarımlar ve enerji dostu sistemlerle inşa edilecek konutlar, dar gelirli vatandaşlara uygun ödeme planlarıyla sunulacak.

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