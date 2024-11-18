Dar Gelirliye Büyük Fırsat: TOKİ 250 Bin Konut Projesi Başvuru Tarihleri Ne Zaman? 250 Bin Konut Projesinde İlk Adım Atıldı!

Türkiye'nin dört bir yanını kapsayan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" için geri sayım sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefleyen bu projeyi hız kesmeden sürdürüyor. Peki, başvurular ne zaman alınacak ve şartlar neler olacak?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan bu projede, konut başvuru tarihleri henüz netleşmiş değil. Ancak ihale süreci başlamış durumda. 7 Kasım itibarıyla ilk ihaleler gerçekleştirildi ve Haziran 2025'e kadar devam edecek şekilde bir takvim oluşturuldu.

Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Asrın felaketi sonrası öncelikli gündemimiz hep 11 şehrimiz oldu. İlk Evim İlk İş Yerim projemizde biraz yavaşladık ama hiç durmadık. Ekim ayı itibarıyla 88 bin 743 konutun ihalesini tamamladık, 24 bin 343 konutun hak sahiplerini belirledik."

Projede özellikle yerel ve yatay mimari anlayışla inşa edilecek konutların çevre dostu malzemelerle yapılacağı ve enerji verimliliğine önem verileceği vurgulandı.