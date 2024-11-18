Dar Gelirliye Büyük Fırsat: TOKİ 250 Bin Konut Projesi Başvuru Tarihleri Ne Zaman? 250 Bin Konut Projesinde İlk Adım Atıldı!

TOKİ Konut Projesi İhale Süreci
Projede toplam 70 ilde, 165 bin 55 sosyal konut için ihale planlaması yapılmış durumda. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirler başta olmak üzere tüm Türkiye'yi kapsayan bu projede, en fazla konut İstanbul'da inşa edilecek.
TOKİ'den yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:
"Konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak ve yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak."
TOKİ Başvuru Şartları
Başvuru şartları henüz açıklanmamakla birlikte, geçmiş projelerde uygulanan genel kriterler dikkate alındığında şu şartlar öngörülebilir:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Projenin bulunduğu il veya ilçede belirli bir süre ikamet etmiş olmak
Daha önce TOKİ'den konut satın almamış veya TOKİ kredisi kullanmamış olmak
Hane halkı gelirinin belirlenen sınırın altında olması
Başvuru şartları açıklandığında TOKİ'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurular yapılacaktır.
İstanbul, Ankara, İzmir ve Diğer İller
En fazla konutun İstanbul'a yapılacağı projede, Ankara, İzmir, Bursa ve Samsun gibi büyük iller de yer alıyor. Yenilikçi mimari tasarımlar ve enerji dostu sistemlerle inşa edilecek konutlar, dar gelirli vatandaşlara uygun ödeme planlarıyla sunulacak.