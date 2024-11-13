SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

En sık görülen kabuslar belli oldu! İşte en çok görülen o rüyalar ve anlamları

Rüyalar, bazen günlük hayattaki stresin yansıması olabilir. 2024 yılında Nutrient Journal'da yayımlanan bir çalışma uyurken görülen rüyaların kaygı, korku ya da çözülmemiş duygusal sorunlarla bağlantılı olduğunu belirtiyor. Düşme, diş kaybetme veya kovalanma gibi rüyaların ardındaki nedenler ise şaşırtıcı detaylarla açıklanıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :13 Kasım 2024 , 08:01 Güncelleme Tarihi :13 Kasım 2024 , 08:01
En sık görülen kabuslar belli oldu! İşte en çok görülen o rüyalar ve anlamları

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kabuslar, hepimizin zaman zaman uykusunu bölen, tedirginlik yaratan rüyalardır. Geçtiğimiz yıl 2.000 kişinin katıldığı bir uyku anketine göre, katılımcıların %64'ünden fazlası düşme hissi gibi yaygın kabuslarla karşılaşıyor. Uzmanlar, bu tür rüyaların ardında yatan sebepleri açıklayarak kabusların anlamlarına ışık tuttu.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

KABUSLARIN SEBEPLERİ NELER?

Rüyaların, stres, kullanılan ilaçlar, ruh sağlığı sorunları ya da yetersiz uyku gibi faktörlerin etkisiyle oluşabileceği bilinse de uzmanlar bazı kabusların daha spesifik nedenlerle ortaya çıktığını ifade ediyor. Düşme hissi gibi aniden uyanmaya neden olan kabuslar genellikle kişinin kontrolsüz hissettiği durumlara işaret ediyor.

KOVALANMA RÜYALARI VE ANLAMI

Ankete katılanların %63'ü, kovalanma hissini yaşadığını belirtti. Dr. Leslie Ellis, kovalanma temalı rüyaların oldukça yaygın olduğunu ve bu rüyaların, hayatın stresli dönemlerinde kaçma isteğinden kaynaklandığını söylüyor. Yazar Autumn Fourkiller da bu rüyaların, kişinin yüzleşmek istemediği sorunlardan kaçma eğilimini temsil ettiğini ifade ediyor.

DİŞ KAYBETME KABUSU

Diş kaybı, katılımcıların %34'ünü etkileyen yaygın bir kabus olarak öne çıkıyor. Evlilik ve aile terapisti Megan Harrison, dişlerin güç ve gururun simgesi olduğunu ve bu kabusun genellikle benlik algısındaki olumsuzluklardan kaynaklanabileceğini belirtiyor. Ayrıca yapılan bir araştırma, diş kaybetme rüyalarının stres, güvensizlik veya birinin karşısında yanlış bir şey söyleme korkusuna işaret edebileceğini gösteriyor.

KABUSLARDAN KURTULMANIN YOLLARI

Dr. Deborah Lee, kabusların sıklığını azaltmak için uyumadan önce mavi ışık yayan cihazlardan uzak durmayı öneriyor. Zihni sakinleştirmenin kabusları azaltmada önemli bir rol oynadığını ifade eden Lee, "4-7-8 Metodu" olarak bilinen nefes taktiğini tavsiye ediyor. Dört saniye nefes alma, yedi saniye tutma ve sekiz saniye nefes verme gibi adımlardan oluşan bu teknik, parasempatik sinir sistemini aktive ederek rahatlama sağlıyor.

EN SIK GÖRÜLEN 12 KABUS VE YÜZDELERİ

Düşmek – %64,7

Kovalanmak – %63,3

Ölüm – %54,9

Kaybolmuş hissetmek – %53,8

Tuzağa düşmek – %52,4

Saldırıya uğramak – %49,5

Önemli bir etkinliği kaçırmak – %43,7

Geç uyanma – %42,6

Sevilen birinin ölümü – %35,8

Yaralanma – %35,1

Diş kaybı – %34,3

Doğal afet – %31,9

Sadece %1 bu testi geçebiliyor! 8 saniye içinde tavşanı bulabilir misiniz?Sadece %1 bu testi geçebiliyor! 8 saniye içinde tavşanı bulabilir misiniz?
Sadece %1 bu testi geçebiliyor! 8 saniye içinde tavşanı bulabilir misiniz?
Tabağınızdaki renkler arttıkça kilonuz azalıyor! Yeni zayıflama trendi gökkuşağı diyeti ile tanışınTabağınızdaki renkler arttıkça kilonuz azalıyor! Yeni zayıflama trendi gökkuşağı diyeti ile tanışın
Tabağınızdaki renkler arttıkça kilonuz azalıyor! Yeni zayıflama trendi "gökkuşağı diyeti" ile tanışın

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Yasa dışı bahis suçundan ev hapsi verilmişti | Serdar Ortaç’ın ifadesi ortaya çıktı: Kumardan nefret ederim
Trump dönemi ABD-Türkiye ilişkileri nasıl olacak? Amerikalı uzmanlardan dikkat çeken değerlendirme: Yönünü Ankara’ya çevirecek
Yeni asgari ücret herkese yansıyacak! Formüllere göre ne kadar olacak? Hangi gelir ve ödemeleri etkileyecek?
Donald Trump sözünü tuttu: Elon Musk Hükümet Verimliliği Bakanı oldu!
İzmir’de evde çıkan yangında hayatını kaybeden 5 kardeş son yolculuğa uğurlandı! Tutuklu babaya özel izin
Provokatör Nasuh Mahruki gözaltına alındı
Galatasaray’da Osimhen’in tapusu için 25 milyon Euro’luk operasyon!
Terör devleti İsrail’den Gazze’deki yaralı sivillere dron saldırısı! İngiliz doktor Mamode: Bomba düştükten sonra çocukları vuruyorlar
Kaz Dağları’ndaki talanın ardından İmamoğlu ailesi çıktı!
Başkan Erdoğan’dan COP29 Dünya Liderleri İklim Zirvesinde peş peşe temaslar! Keir Starmer, Aliyev, Tokayev...
Pedofiliye göz yuman İngiltere Kilisesi Ruhani lideri istifa etti
Donald Trump ekibini belirliyor! ABD medyasından flaş iddia: Marco Rubio ve Michael Walz! İkisi de Türkiye düşmanı
Narin’in cinayetinde 3. kişi şüphesi! Güranların avukatının Devran rahatsızlığı ne? Katil adaylarından biri yoksa Devran mı?
CHP’li Maltepe Belediyesi’nde grev! Sokaklarda çöp yığınları oluştu
Azerbaycan’da İklim Değişikliği zirvesi! Başkan Erdoğan duyurdu: İklim Kanunu geliyor
SON DAKİKA