En sık görülen kabuslar belli oldu! İşte en çok görülen o rüyalar ve anlamları

Kabuslar, hepimizin zaman zaman uykusunu bölen, tedirginlik yaratan rüyalardır. Geçtiğimiz yıl 2.000 kişinin katıldığı bir uyku anketine göre, katılımcıların %64'ünden fazlası düşme hissi gibi yaygın kabuslarla karşılaşıyor. Uzmanlar, bu tür rüyaların ardında yatan sebepleri açıklayarak kabusların anlamlarına ışık tuttu.

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KABUSLARIN SEBEPLERİ NELER?

Rüyaların, stres, kullanılan ilaçlar, ruh sağlığı sorunları ya da yetersiz uyku gibi faktörlerin etkisiyle oluşabileceği bilinse de uzmanlar bazı kabusların daha spesifik nedenlerle ortaya çıktığını ifade ediyor. Düşme hissi gibi aniden uyanmaya neden olan kabuslar genellikle kişinin kontrolsüz hissettiği durumlara işaret ediyor.

KOVALANMA RÜYALARI VE ANLAMI

Ankete katılanların %63'ü, kovalanma hissini yaşadığını belirtti. Dr. Leslie Ellis, kovalanma temalı rüyaların oldukça yaygın olduğunu ve bu rüyaların, hayatın stresli dönemlerinde kaçma isteğinden kaynaklandığını söylüyor. Yazar Autumn Fourkiller da bu rüyaların, kişinin yüzleşmek istemediği sorunlardan kaçma eğilimini temsil ettiğini ifade ediyor.