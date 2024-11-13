Gitmeyen göbek yağlarına veda edin: 2 ayda 7 kilo vermek için örnek liste

4-5 ÖĞÜN İLE GÖBEK YAĞLARINA VEDA EDİN Leana, diyetinde büyük porsiyonlar yerine kalori açısından akıllı seçimlere yöneldiğini ifade etti. Günlük beslenme düzeninde 4-5 öğün tüketerek göbek yağlarını eritmekte ve kaslarını ortaya çıkarmakta başarılı olduğunu dile getirdi. Bu süreçte hayal kırıklığı yaşamadan sürdürülebilir bir diyet hedefi belirleyen Leana, istikrarlı disiplinin önemine dikkat çekiyor.

İSTİKRARLI VE DİSİPLİNLİ OLMAK BAŞARIYA GİDEN YOLDA ÖNEMLİ Leana'ya göre kilo verme sürecinde istikrarlı disiplin büyük önem taşıyor. "Disiplin sizi inanılmaz yerlere götürebilir ve elde edebileceğiniz sonuçlar hayal ettiğinizin ötesindedir" diyerek, kilo vermek isteyen takipçilerine sağlıklı bir yaşam için bağlılık ve sabır göstermelerini öneriyor. Öğün: Sabah Kahvaltısı 🍌🥣 🥣 1 kase yulaf ezmesi (bitkisel süt veya su ile hazırlanmış) 🌱 1 yemek kaşığı chia tohumu veya keten tohumu 🍌 1/2 muz veya bir avuç yaban mersini 🍂 Üzerine tarçın serpilmiş (tatlandırmak için)

2. Öğün: Ara Öğün 🍏🌰 🍏 1 adet elma veya armut 🌰 10 adet çiğ badem veya ceviz 3. Öğün: Öğle Yemeği 🥗🍞 🥗 1 kase yeşilliklerden oluşan büyük bir salata (ıspanak, roka, marul gibi yapraklı sebzeler) 🍛 1 kase haşlanmış mercimek veya nohut (bitkisel protein kaynağı) 🍋 Limon ve sirke ile hazırlanan hafif bir sos 🍞 1-2 dilim tam tahıllı ekmek (isteğe bağlı)

4. Öğün: Ara Öğün 🥛🍓 🥛 1 kase az yağlı yoğurt veya probiyotik yoğurt 🥄 1 yemek kaşığı yulaf veya granola 5. Öğün: Akşam Yemeği 🍗🥦 🍗 1 porsiyon ızgara tavuk göğsü veya somon (veganlar için kinoa veya tofu) 🥦 1 kase buharda pişirilmiş sebzeler (brokoli, havuç, kabak gibi) 🍚 1/2 kase esmer pirinç veya kinoa 6. Öğün: Akşam Atıştırmalığı (İhtiyaca göre) 🥒🍵 🥒 1 adet salatalık veya 1 avuç taze sebze dilimleri (havuç, kereviz gibi) 🍵 1 fincan papatya çayı veya bitki çayı (tokluk ve rahatlama için) Tabağınızdaki renkler arttıkça kilonuz azalıyor! Yeni zayıflama trendi gökkuşağı diyeti ile tanışın Tabağınızdaki renkler arttıkça kilonuz azalıyor! Yeni zayıflama trendi "gökkuşağı diyeti" ile tanışın