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Öğretmenler Günü ne zaman, bu sene hangi güne denk geliyor? 24 Kasım resmi tatil mi?

Her yıl ülkemizde öğretmenlerimize olan minnetimizi ve sevgimizi dile getirmek için Öğretmenler Günü coşku ve saygıyla kutlanılır. Bu kapsamda öğrenciler ve öğretmenler bu sene hangi güne denk geldiğini merak edip araştırmaya başladı.

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Giriş Tarihi :13 Kasım 2024 , 07:35 Güncelleme Tarihi :13 Kasım 2024 , 07:35
Öğretmenler Günü ne zaman, bu sene hangi güne denk geliyor? 24 Kasım resmi tatil mi?

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Türkiye'de her yıl olduğu gibi, 2024'te de 24 Kasım tarihinde Öğretmenler Günü coşkuyla kutlanacak. Bu yıl Pazar gününe denk gelen Öğretmenler Günü, eğitim dünyasının kahramanları olan öğretmenlere duyulan minneti ve saygıyı ifade etmek için pek çok etkinliğe sahne olacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

24 Kasım resmi tatil mi?

Öğretmenler Günü resmi tatil sayılmıyor.

Öğretmenler Günü'nün Önemi ve Tarihi

Türkiye'de her yıl 24 Kasım'da kutlanan Öğretmenler Günü, bu yıl Pazar gününe denk geliyor. Öğretmenler Günü, öğretmenlerin emeklerinin ve toplumdaki değerlerinin vurgulandığı özel bir gün olarak biliniyor. Bu anlamlı günün tarihi ise Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, 24 Kasım 1928'de "Millet Mektepleri Başöğretmeni" unvanını kabul etmesiyle şekillenmiştir. Atatürk'ün 100. doğum yılı olan 1981'den itibaren ise Türkiye'de Öğretmenler Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır. 1992'de Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik ile kutlamalar resmi bir çerçevede yapılmaktadır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

UNESCO ve Küresel Öğretmenler Günü

Dünya genelinde ise UNESCO'nun tavsiyesi doğrultusunda birçok ülkede Öğretmenler Günü 5 Ekim'de kutlanmaktadır. 1966 yılında Paris'te yapılan "Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı" ile belirlenen bu gün, öğretmen haklarının uluslararası düzeyde tanınması açısından büyük önem taşır. Konferansın sonunda UNESCO ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi" oybirliğiyle kabul edilmiştir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Ülkeler Arasında Farklı Öğretmenler Günü Tarihleri

Dünyanın farklı kültürel ve eğitim takvimlerine sahip ülkelerinde ise Öğretmenler Günü farklı tarihlerde kutlanır. Örneğin, 12 Arap ülkesinde Öğretmenler Günü her yıl 28 Şubat'ta kutlanmaktadır. Bu tarihler ülkelerin tarihi ve kültürel özelliklerine göre değişiklik gösterebilir; kimi ülkelerde bu gün resmi tatil olarak kabul edilirken, bazı ülkelerde ise dersler devam etmektedir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Türkiye'de Öğretmenler Günü Kutlamaları

Türkiye'deki kutlamalar, her yıl olduğu gibi bu yıl da Atatürk'ün öğretmenlere verdiği önemin vurgulandığı anma törenleri ve çeşitli etkinliklerle gerçekleşecek. Özellikle okullarda yapılan kutlamalarla öğrenciler öğretmenlerine minnettarlıklarını ifade ederken, ülke çapında öğretmenlerin bu değerli günleri onurlandırılacaktır. Bu anlamda 2024 Öğretmenler Günü, tüm öğretmenlerimize duyulan saygıyı ve minneti bir kez daha güçlü bir şekilde ortaya koyacak.

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