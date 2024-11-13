Öğretmenler Günü ne zaman, bu sene hangi güne denk geliyor? 24 Kasım resmi tatil mi?

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Türkiye'de her yıl olduğu gibi, 2024'te de 24 Kasım tarihinde Öğretmenler Günü coşkuyla kutlanacak. Bu yıl Pazar gününe denk gelen Öğretmenler Günü, eğitim dünyasının kahramanları olan öğretmenlere duyulan minneti ve saygıyı ifade etmek için pek çok etkinliğe sahne olacak.

(Takvim Foto Arşiv) 24 Kasım resmi tatil mi? Öğretmenler Günü resmi tatil sayılmıyor. Öğretmenler Günü'nün Önemi ve Tarihi Türkiye'de her yıl 24 Kasım'da kutlanan Öğretmenler Günü, bu yıl Pazar gününe denk geliyor. Öğretmenler Günü, öğretmenlerin emeklerinin ve toplumdaki değerlerinin vurgulandığı özel bir gün olarak biliniyor. Bu anlamlı günün tarihi ise Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, 24 Kasım 1928'de "Millet Mektepleri Başöğretmeni" unvanını kabul etmesiyle şekillenmiştir. Atatürk'ün 100. doğum yılı olan 1981'den itibaren ise Türkiye'de Öğretmenler Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır. 1992'de Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik ile kutlamalar resmi bir çerçevede yapılmaktadır.