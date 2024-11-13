Yeni zayıflama trendi "gökkuşağı diyeti" ile tanışın! Tabağınızdaki renkler arttıkça kilonuz azalıyor!

Bu diyet te tabağınızdaki renklerin arttıkça kilo kaybının hızlanması hedefleniyor. Renkli meyve ve sebzeler vücuda farklı besin ögeleri ve antioksidanlar sağlar bu da metabolizmanın hızlanmasına ve toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Kırmızı biberden mor lahanaya, sarı kabaktan yeşil ıspanak ve mavi yaban mersinine kadar her renk vücuda farklı bir fayda sunar.

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Öğün dengesini koruyor

Her öğünde çeşitli renkleri dengeli bir şekilde bir araya getirmek hem besin çeşitliliğini arttırır hem de sağlıklı bir zayıflama sürecini destekler. Gökkuşağı diyeti sadece fiziksel sağlığı değil ruhsal dengeyi de hedefler. Canlı ve doğal renkler yemekleri keyifle ama sağlıklı bir şekilde tüketmeye destek olur.