8 saniye içinde tavşanı bulabilir misiniz? Sadece %1 bu testi geçebiliyor!

Şimdi paylaşağımız testi sadece %1'lik kesim doğru yanıtlayabiliyor! Peki siz resimdeki tavşanı 8 saniye içinde bulabilir misiniz? Hadi cevabına birlikte bakalım...
Şimdi paylaşağımız testi sadece %1'lik kesim doğru yanıtlayabiliyor! Peki siz resimdeki tavşanı 8 saniye içinde bulabilir misiniz? Hadi cevabına birlikte bakalım...
Resimdeki tavşanı 8 saniye içinde bul
Odada mışıl mışıl uyuyan bir kız görüyorsunuz değil mi! Aynı odada gizlenmiş sevimli bir de tavşan bulunuyor. Peki sizce tavşan nerede? Eğer 8 sn içinde odada gizlenen tavşanı bulabildiyseniz %1'lik zeki kategorinin içinde yer alıyorsunuz demektir. Eğer bulamadıysanız endişe etmeyin, bu tür testler beyin fonksiyonlarını güçlendirmek adına oldukça faydalıdır.
YANIT
Tavşan yatağın hemen sol tarafında vazonun arkasında konumlanıyor.