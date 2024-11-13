8 saniye içinde tavşanı bulabilir misiniz? Sadece %1 bu testi geçebiliyor!

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Resimdeki tavşanı 8 saniye içinde bul

Odada mışıl mışıl uyuyan bir kız görüyorsunuz değil mi! Aynı odada gizlenmiş sevimli bir de tavşan bulunuyor. Peki sizce tavşan nerede? Eğer 8 sn içinde odada gizlenen tavşanı bulabildiyseniz %1'lik zeki kategorinin içinde yer alıyorsunuz demektir. Eğer bulamadıysanız endişe etmeyin, bu tür testler beyin fonksiyonlarını güçlendirmek adına oldukça faydalıdır.