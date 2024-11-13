Çamaşır makinesi çekmecesini 0 haline çeviriyor! 10 dakika içinde pırıl pırıl olacak

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Ev temizliğinde en çok ihmal edilen detaylardan biri, çamaşır makinelerinin düzenli bakımıdır. Ancak uzmanlara göre, çamaşır makinelerinin çekmecesinde biriken kireç ve küf, cihazın performansını olumsuz etkileyerek zamanla kötü kokulara neden olabiliyor.

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi 📌 Çamaşır Makinesi Çekmecesindeki Küf Nasıl Temizlenir? İlk olarak, çamaşır makinenizi kapatın ve deterjan çekmecesini tamamen çıkarın. Çekmeceyi sıcak su ve beyaz sirke dolu bir kaseye yerleştirin. Bu işlem çekmece üzerindeki kireç ve sabun kalıntılarının yumuşamasına yardımcı olur. Makinenin deterjan çekmecesi bölmesinin içini sirkeyle nemlendirilmiş mikrofiber bir bezle silin. Özellikle çekmece yuvasının üst kısımlarına dikkat edin; burada küf ve kir birikimi sıklıkla oluşur. Zor ulaşılabilen köşeler için diş fırçası kullanabilirsiniz.