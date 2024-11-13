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Çamaşır makinesi çekmecesini 0 haline çeviriyor! 10 dakika içinde pırıl pırıl olacak

Çamaşır makinelerinin temizliği, çoğu kullanıcı tarafından ihmal edilse de oldukça önemlidir. Temizlenmeyen çamaşır makinelerinde küf ve kireç birikimi hızla oluşur, bu da hem makinenin performansını olumsuz etkiler hem de kötü kokuya neden olabilir. Ancak uzmanlar bu sorunları kolaylıkla giderebileceğinizi belirtiyor.

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Giriş Tarihi :13 Kasım 2024 , 19:42 Güncelleme Tarihi :13 Kasım 2024 , 19:42
Çamaşır makinesi çekmecesini 0 haline çeviriyor! 10 dakika içinde pırıl pırıl olacak

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Ev temizliğinde en çok ihmal edilen detaylardan biri, çamaşır makinelerinin düzenli bakımıdır. Ancak uzmanlara göre, çamaşır makinelerinin çekmecesinde biriken kireç ve küf, cihazın performansını olumsuz etkileyerek zamanla kötü kokulara neden olabiliyor.

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf ArşiviFotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi

📌 Çamaşır Makinesi Çekmecesindeki Küf Nasıl Temizlenir?

İlk olarak, çamaşır makinenizi kapatın ve deterjan çekmecesini tamamen çıkarın.

Çekmeceyi sıcak su ve beyaz sirke dolu bir kaseye yerleştirin. Bu işlem çekmece üzerindeki kireç ve sabun kalıntılarının yumuşamasına yardımcı olur.

Makinenin deterjan çekmecesi bölmesinin içini sirkeyle nemlendirilmiş mikrofiber bir bezle silin. Özellikle çekmece yuvasının üst kısımlarına dikkat edin; burada küf ve kir birikimi sıklıkla oluşur. Zor ulaşılabilen köşeler için diş fırçası kullanabilirsiniz.

📌 Tamburdan Küf ve Kireç Nasıl Temizlenir?

Tamburun temizliği için:

Boş makineye beyaz sirke ekleyin ve tamburu mikrofiber bezle silin.

Uzmanlar, tamburun temizliğinde özellikle makinenin contasına dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Sirke, sık kullanıldığında conta üzerinde aşındırıcı etkiler yaratabilir, bu nedenle bu işlemi fazla tekrarlamaktan kaçının.

📌 Filtre Temizliği Nasıl Yapılır?

Çamaşır makinesi filtresi, makinenin alt köşesinde bulunur ve düzenli olarak temizlenmesi önerilir. Filtre temizliği için:

Filtre kapağını çevirip dışarı çıkarın.

Filtreden çıkan pis sıvıyı kağıt havluyla temizledikten sonra filtreyi sıcak su dolu bir kaseye yerleştirin ve 10 dakika bekletin.

Temizlenmiş filtreyi yerine takarak kapağı sıkıca kapatın.

📌 Kauçuk Conta Nasıl Temizlenir?

Conta üzerinde biriken küf ve kir kötü kokuya neden olabilir. Bunu temizlemek için:

Bir pamuklu çubuk kullanarak contayı beyaz sirkeyle silin.

Alternatif olarak, tamburun içine karbonat serpip 90 derecelik bir yıkama döngüsü yaparak contayı derinlemesine temizleyebilirsiniz.

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