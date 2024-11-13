Neşeleri eksik olmuyor: İşte TÜİK’ göre Türkiye’nin en mutlu 10 şehri! Bakın liste başında hangi il var?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yaptığı son araştırmayla 81 il arasında mutluluk oranını belirledi ve Türkiye'nin en mutlu şehirlerini açıkladı. Araştırma vatandaşların yaşam memnuniyetini ve genel mutluluk düzeylerini gözler önüne sererken sıralamada ilk 3'e girmeyi başaran iller dikkat çekti. Peki, Türkiye'nin en mutlu şehirleri hangileri? İşte TÜİK raporuna göre en yüksek mutluluk oranına sahip 10 il...