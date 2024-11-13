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Neşeleri eksik olmuyor: İşte TÜİK' göre Türkiye'nin en mutlu 10 şehri! Bakın liste başında hangi il var?

TÜİK tarafından yapılan araştırmaya göre Türkiye'nin en neşeli 10 şehri belli oldu. Sıralamada ilk 3 sırayı alan iller de merak ediliyor. Peki, 81 il arasında en mutlu iller hangileri? İşte TÜİK'in hazırladığı rapora göre Türkiye'nin mutluluk oranı en yüksek 10 ili...

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Giriş Tarihi :13 Kasım 2024 , 15:29 Güncelleme Tarihi :13 Kasım 2024 , 15:29
Neşeleri eksik olmuyor: İşte TÜİK’ göre Türkiye’nin en mutlu 10 şehri! Bakın liste başında hangi il var?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yaptığı son araştırmayla 81 il arasında mutluluk oranını belirledi ve Türkiye'nin en mutlu şehirlerini açıkladı. Araştırma vatandaşların yaşam memnuniyetini ve genel mutluluk düzeylerini gözler önüne sererken sıralamada ilk 3'e girmeyi başaran iller dikkat çekti. Peki, Türkiye'nin en mutlu şehirleri hangileri? İşte TÜİK raporuna göre en yüksek mutluluk oranına sahip 10 il...

Neşeleri eksik olmuyor: İşte TÜİK’ göre Türkiye’nin en mutlu 10 şehri! Bakın liste başında hangi il var?

10. ŞIRNAK

% 71.36 mutluluk oranıyla Şırnak listenin 10.sırasında yer alıyor. İl nüfusu 537 bin 672.

Neşeleri eksik olmuyor: İşte TÜİK’ göre Türkiye’nin en mutlu 10 şehri! Bakın liste başında hangi il var?

9. SİİRT

Nüfusu 331.70, Mutluluk oranı: % 71.65

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