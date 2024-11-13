SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Başıboş köpek terörü yine sahnede: Kadın akademisyenin yüzü ve bacağı parçalandı

Ankara'da başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Meliha Yılmaz ağır yaralandı. Komşularının müdahalesiyle kurtarılan Yılmaz hastaneye kaldırılırken, saldırı anları kameralara yansıdı. Olay sonrası mahalle sakinleri, başıboş köpeklerin yarattığı terörden şikayetçi olduklarını ifade etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :13 Kasım 2024 , 21:48 Güncelleme Tarihi :13 Kasım 2024 , 21:48
Başıboş köpek terörü yine sahnede: Kadın akademisyenin yüzü ve bacağı parçalandı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başıboş sokak köpeklerinin saldırısının son kurbanı, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde görevli Prof. Dr. Meliha Yılmaz oldu. Çiğdem Mahallesi'nde evine dönerken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Yılmaz, köpeklerin yere düşürüp ısırması sonucu ağır yaralandı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Prof. Dr. Yılmaz, tedavisinin ardından gece saatlerinde taburcu edildi.

"BAYAĞI DERİN YARIKLAR VAR"

Olayın ardından köpekleri toplamak üzere bölgeye gelen belediye görevlilerine, sözde hayvanseverler engel olmaya çalıştı.

Çiğdemim Eğitim, Çevre ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Fethi Aksoy, yaşanan olayın ilk olmadığını belirterek, mahallede uzun süredir devam eden bir köpek sorunu bulunduğunu vurguladı. Aksoy, şunları söyledi:

"Dün akşam saat 17.00 civarında bir komşumuzun telefonuyla olaydan haberim oldu. Bir köpek saldırısı olduğunu söyledi. Hemen muhtarımızı da alıp birlikte olay yerine gittik. Bir komşumuz kanlar içerisinde yerde yatıyordu. Diğer komşularımız müdahale etmişler ve kanayan yere tampon yaparak kanamayı durdurmuşlardı. Ambulansı bekledik. Ambulans biraz gecikti ama neyse ki zamanında yetişti. Acile kaldırıldı komşumuz. Gece 01.00'e kadar acildeydi. Daha sonra taburcu edilip evine çıktı. Şu anda genel durumu iyi. Bacağının birinde bayağı derin yarıklar var. Oradan çok kanama olmuştu. Diğer bacakta ve yüzde bayağı bir çizik ve yaralanma var. Oralara plastik cerrahi işlem yapmış. O bölgedeki köpeklerden 9 tanesi üstüne saldırıp yere yıkmış komşumuzu. Sonra da sürüklüyorlar. O esnada araya giren komşularımız uzaklaştırıyor köpekleri ve ambulansı çağırıyorlar."

3 KÖPEK AKADEMİSYENİ ORMANA DOĞRU SÜRÜKLEDİ

Saldırıya uğrayan akademisyene olay yerinde ilk müdahaleyi yapan komşularından Özlem Onay, çığlık sesi duyar duymaz dışarı çıktıklarını belirtti. Onay, Meliha Yılmaz'ı ormana doğru sürükleyen üç köpek olduğunu ifade ederken, o anları sanki bir belgesel izler gibi gördüklerini söyledi.

Özlem Onay, tanık olduğu saldırı anını şu sözlerle akardı: "Bir anda ses duydum. Çığlık sesi duyduk balkona koştuk. Eşim de hemen aşağı koştu. Daha önce hep bu tarz saldırılar olduğu için bu tarz çığlıkların ne olduğunu biliyoruz. Meliha Hanım'ı ormana doğru sürükleyen 3 köpek vardı. Belgesel izler gibi gördük izledik bağırmaya başladık. Biz bağrınca durdular Meliha Hanım'da sürünerek buraya doğru gelmeye başladı. Biri elinden tutmuştu biri bacağından yüzünü bile ısırdılar. Çok korkunç bir görüntüydü daha kendimize gelemedik."

"KÖPEK TERÖRÜNDEN ADIM ATAMIYORUZ"

Mahallede yaşamaktan mutlu olmalarına rağmen başıboş köpeklerden rahatsız olduklarını açıklayan mahalle sakini Gülseren ise, "Dün saat 17.00 sularıydı balkonda duruyorduk. Korkunç bir çığlık Meliha Hocamı duyduk. Kanlar içindeydi yüzü bacağı korkunç bir haldeydi. Telefonu kaptığım gibi 112'yi tuşladım konuşamadım. Bu arada ambulansta çok geç geldi. Ambulansa yol vermeyenleri kınıyorum. 45 dakika ambulans bekledik kanamalı hastayla. Hasta korkmuştu çok kötüydü. Bu mahallede yaşamaktan hepimiz çok mutluyuz ama köpek sesinden ve köpek teröründen adım atamıyoruz" açıklamasında bulundu.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Savcılık harekete geçti: Ankara’daki konser vurgununa soruşturma! | İlçeleri de kapsayacak
İşte Dara Üs Bölgesi görüntüleri... Narin Güran cinayetini bu kayıtlar mı çözecek?
CHP Buca’yı çöpe teslim etti: Başkan Yardımcısı fal ile meşgul
Donald Trump yeniden Beyaz Saray’da! Biden ile görüştüler: Sorunsuz bir geçiş olacak
Nobelli Daron Acemoğlu’nun Atatürk eleştirisi muhalefeti kızdırdı... Takvim.com.tr hatırlatıyor: Bu çıkışı ilk değil o zaman neredeydiniz!
Yasa dışı bahis soruşturmasında sosyal medya fenomenleri için yakalama kararı! Hesaplara erişim engeli | Cenk Pekkan Ünal Orhan İbrahim Yılmaz...
Trump İsrail’i durdurabilir mi? Başkan Erdoğan Kaygılıyız deyip Ocak 2025’i işaret etti | Türkiye ile ABD arasında yeni dönem
Firari Batuhan Karadeniz’in hesapları kapatıldı! Derkan Başer’in Gürcistan’daki kumarhanesine mi sığındı? Dilan Polat detayı
İstanbul’da trafik durdu: Yoğunluk yüzde 90’ı gördü!
Başkan Erdoğan’dan Suriye’ye kara harekatı mesajı: Her an başlayacak hazırlığımız mevcut | Esed’e Bölgeyi rahatlatalım mesajı
İzmir’de 5 çocuğu yangında ölen anne Melisa Akcan konuştu: Gözümün önünden gitmiyor!
İngiliz basınından Elon Musk boykotu! The Guardian X’te paylaşımı durdurdu
PKKsevici Evren Barış Yavuz’a CHP’den ihale kıyağı! Önce Esenyurt sonra Beyoğlu!
Borsa İstanbul’dan finansal okuryazarlık İçin kamu spotu: Sosyal medya tuzaklarına dikkat!
Başkan Erdoğan’dan CHP’li belediyelerdeki konser vurgununa tepki: Hesabını sorarız | Özgür Özel’in ’şehit aileleri’ çıkışına: Samimi bulmuyorum
SON DAKİKA