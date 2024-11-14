2025 RESMİ TATİL TAKVİMİ! Hafta içine denk gelen tatiller hangileri? Yılbaşı, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı...

2025 yılı için resmi tatil takvimi şekillenmeye başladı. Bu yıl çalışanlar ve öğrenciler için önemli bir avantaj doğuyor. Bunun nedeni çoğu tatil günü hafta içi günlerine denk geliyor. İşte 2025 yılı resmi tatil takvimi...
2025 yılı için resmi tatil takvimi şekillenmeye başladı. Bu yıl çalışanlar ve öğrenciler için önemli bir avantaj doğuyor. Bunun nedeni çoğu tatil günü hafta içi günlerine denk geliyor. İşte 2025 yılı resmi tatil takvimi...
2025 Resmi Tatil Tarihleri
İşte 2025 yılı için belirlenen resmi tatil günleri:
Yılbaşı – 1 Ocak 2025, Çarşamba
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – 23 Nisan 2025, Çarşamba
Emek ve Dayanışma Günü – 1 Mayıs 2025, Perşembe
Ramazan Bayramı Arifesi – 29 Mart 2025, Cumartesi
Ramazan Bayramı 1. Günü – 30 Mart 2025, Pazar
Ramazan Bayramı 2. Günü – 31 Mart 2025, Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Günü – 1 Nisan 2025, Salı
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı – 19 Mayıs 2025, Pazartesi
Demokrasi ve Millî Birlik Günü – 15 Temmuz 2025, Salı
Kurban Bayramı Arifesi – 6 Ağustos 2025, Çarşamba
Kurban Bayramı 1. Günü – 7 Ağustos 2025, Perşembe
Kurban Bayramı 2. Günü – 8 Ağustos 2025, Cuma
Kurban Bayramı 3. Günü – 9 Ağustos 2025, Cumartesi
Kurban Bayramı 4. Günü – 10 Ağustos 2025, Pazar
Zafer Bayramı – 30 Ağustos 2025, Cumartesi
Cumhuriyet Bayramı – 29 Ekim 2025, Çarşamba
Hafta Sonları Tatil İhtimalleri
2025 yılı, birçok tatilin hafta içi günlerine denk gelmesiyle dikkat çekiyor. Öne çıkan bayramlar ve tatil günleri şunlar:
Yılbaşı ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Çarşamba gününe denk gelerek haftanın ortasında uzun bir tatil fırsatı sunuyor.
Emek ve Dayanışma Günü ise Perşembe günü, iş yerlerinde hafta sonuna yaklaşırken keyifli bir ara tatil imkanı veriyor.
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ise Pazartesi günü kutlanacak, hafta başına denk gelen bu tatil sayesinde uzun bir hafta sonu elde edilebilecek.
Zafer Bayramı ve Cumhuriyet Bayramı Hafta içi Tatilleri
30 Ağustos Zafer Bayramı, Cumartesi günü gerçekleşecek ancak bu günün hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle tatil etkisi daha az hissedilecek. Bununla birlikte Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim 2025 Çarşamba günü kutlanacak. Bu da bir başka hafta içi tatil fırsatını oluşturuyor.
2025 yılı tatil planlarını şimdiden yapmayı düşünenler için birçok fırsat sunuyor. Bu yılın tatil günleri çalışanlar ve öğrenciler için verimli bir dinlenme süreci yaratacak.