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2025 RESMİ TATİL TAKVİMİ! Hafta içine denk gelen tatiller hangileri? Yılbaşı, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı...

2025 yılı için resmi tatil takvimi açıklandı ve tatil yapmayı planlayanlar için sevindirici bir haber geldi. Yılbaşından bayramlara kadar birçok tatil günü hafta içine denk geliyor. Çalışanlar ve öğrenciler bu fırsattan yararlanarak iş ve okul temposundan uzaklaşabilir sevdikleriyle daha uzun bir dinlenme süresi geçirebilirler. İşte 2025 yılı için tüm tatil günleri ve özel günler.

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Giriş Tarihi :14 Kasım 2024 , 09:47 Güncelleme Tarihi :14 Kasım 2024 , 09:47
2025 RESMİ TATİL TAKVİMİ! Hafta içine denk gelen tatiller hangileri? Yılbaşı, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı...

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2025 yılı için resmi tatil takvimi şekillenmeye başladı. Bu yıl çalışanlar ve öğrenciler için önemli bir avantaj doğuyor. Bunun nedeni çoğu tatil günü hafta içi günlerine denk geliyor. İşte 2025 yılı resmi tatil takvimi...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

2025 Resmi Tatil Tarihleri

İşte 2025 yılı için belirlenen resmi tatil günleri:

Yılbaşı – 1 Ocak 2025, Çarşamba

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – 23 Nisan 2025, Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü – 1 Mayıs 2025, Perşembe

Ramazan Bayramı Arifesi – 29 Mart 2025, Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Günü – 30 Mart 2025, Pazar

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Ramazan Bayramı 2. Günü – 31 Mart 2025, Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü – 1 Nisan 2025, Salı

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı – 19 Mayıs 2025, Pazartesi

Demokrasi ve Millî Birlik Günü – 15 Temmuz 2025, Salı

Kurban Bayramı Arifesi – 6 Ağustos 2025, Çarşamba

Kurban Bayramı 1. Günü – 7 Ağustos 2025, Perşembe

Kurban Bayramı 2. Günü – 8 Ağustos 2025, Cuma

Kurban Bayramı 3. Günü – 9 Ağustos 2025, Cumartesi

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Kurban Bayramı 4. Günü – 10 Ağustos 2025, Pazar

Zafer Bayramı – 30 Ağustos 2025, Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı – 29 Ekim 2025, Çarşamba

Hafta Sonları Tatil İhtimalleri

2025 yılı, birçok tatilin hafta içi günlerine denk gelmesiyle dikkat çekiyor. Öne çıkan bayramlar ve tatil günleri şunlar:

Yılbaşı ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Çarşamba gününe denk gelerek haftanın ortasında uzun bir tatil fırsatı sunuyor.

Emek ve Dayanışma Günü ise Perşembe günü, iş yerlerinde hafta sonuna yaklaşırken keyifli bir ara tatil imkanı veriyor.

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ise Pazartesi günü kutlanacak, hafta başına denk gelen bu tatil sayesinde uzun bir hafta sonu elde edilebilecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Zafer Bayramı ve Cumhuriyet Bayramı Hafta içi Tatilleri

30 Ağustos Zafer Bayramı, Cumartesi günü gerçekleşecek ancak bu günün hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle tatil etkisi daha az hissedilecek. Bununla birlikte Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim 2025 Çarşamba günü kutlanacak. Bu da bir başka hafta içi tatil fırsatını oluşturuyor.

2025 yılı tatil planlarını şimdiden yapmayı düşünenler için birçok fırsat sunuyor. Bu yılın tatil günleri çalışanlar ve öğrenciler için verimli bir dinlenme süreci yaratacak.

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