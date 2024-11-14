2025 RESMİ TATİL TAKVİMİ! Hafta içine denk gelen tatiller hangileri? Yılbaşı, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı...

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ise Pazartesi günü kutlanacak, hafta başına denk gelen bu tatil sayesinde uzun bir hafta sonu elde edilebilecek.

Emek ve Dayanışma Günü ise Perşembe günü, iş yerlerinde hafta sonuna yaklaşırken keyifli bir ara tatil imkanı veriyor.

Yılbaşı ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Çarşamba gününe denk gelerek haftanın ortasında uzun bir tatil fırsatı sunuyor.

2025 yılı, birçok tatilin hafta içi günlerine denk gelmesiyle dikkat çekiyor. Öne çıkan bayramlar ve tatil günleri şunlar:

(Takvim Foto Arşiv)

Zafer Bayramı ve Cumhuriyet Bayramı Hafta içi Tatilleri

30 Ağustos Zafer Bayramı, Cumartesi günü gerçekleşecek ancak bu günün hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle tatil etkisi daha az hissedilecek. Bununla birlikte Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim 2025 Çarşamba günü kutlanacak. Bu da bir başka hafta içi tatil fırsatını oluşturuyor.

2025 yılı tatil planlarını şimdiden yapmayı düşünenler için birçok fırsat sunuyor. Bu yılın tatil günleri çalışanlar ve öğrenciler için verimli bir dinlenme süreci yaratacak.