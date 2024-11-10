Anadolu Otoyolu’nda TIR devrildi! Ulaşımda aksamalar yaşandı

Anadolu Otoyolu, Bolu geçisinde devrilen TIR yolu kapattı. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikameti ulaşıma kapandı.
Anadolu Otoyolu, Bolu geçisinde devrilen TIR yolu kapattı. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikameti ulaşıma kapandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun, Ankara yönüne giden ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği M.B. yönetimindeki 41 B 5525 plakalı dane mısır yüklü TIR, Abant gişeleri mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Kazada, araç sürücüsü yara almazken yol trafiğe kapandı. Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
ULAŞIMA AÇILDI
Ekiplerin tırı kaldırma ve temizlemesi sonucu yeniden trafiğe açıldı.
2 saat boyunca kapalı kalan yol nedeniyle oluşan trafik de yolun açılmasıyla birlikte normale döndü.