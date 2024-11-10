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Anadolu Otoyolu'nda TIR devrildi! Ulaşımda aksamalar yaşandı

Anadolu Otoyolu Bolu geçişinde devrilen TIR yolu kapattı. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşımda aksamalar meydana geldi. Ekiplerin TIR'ı kaldırma ve temizlik çalışmalarının ardından kapanan yol yeniden açıldı.

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Giriş Tarihi :10 Kasım 2024 , 19:04 Güncelleme Tarihi :10 Kasım 2024 , 19:09
Anadolu Otoyolu’nda TIR devrildi! Ulaşımda aksamalar yaşandı

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Anadolu Otoyolu, Bolu geçisinde devrilen TIR yolu kapattı. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikameti ulaşıma kapandı.

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Anadolu Otoyolu'nda TIR devrildi (DHA)Anadolu Otoyolu'nda TIR devrildi (DHA)

Kaza, saat 16.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun, Ankara yönüne giden ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği M.B. yönetimindeki 41 B 5525 plakalı dane mısır yüklü TIR, Abant gişeleri mevkisinde devrildi.

Anadolu Otoyolu'nda TIR devrildi (AA)Anadolu Otoyolu'nda TIR devrildi (AA)

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Anadolu Otoyolu'nda TIR devrildi (DHA)Anadolu Otoyolu'nda TIR devrildi (DHA)

Kazada, araç sürücüsü yara almazken yol trafiğe kapandı. Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Anadolu Otoyolu'nda TIR devrildi (AA)Anadolu Otoyolu'nda TIR devrildi (AA)

ULAŞIMA AÇILDI

Ekiplerin tırı kaldırma ve temizlemesi sonucu yeniden trafiğe açıldı.
2 saat boyunca kapalı kalan yol nedeniyle oluşan trafik de yolun açılmasıyla birlikte normale döndü.

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