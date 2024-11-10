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Anadolu Otoyolu'nda zincirleme felaket: İki farklı noktada 10 araç çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde hafta sonu yaşanan trafik yoğunluğu kazaları beraberinde getirdi. Otoyolda 10 aracın karıştığı iki ayrı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı. Öte yandan zincirleme kazalar nedeniyle otoyolda trafik iki şeritten verilirken, uzun araç kuyrukları oluştu.

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Giriş Tarihi :10 Kasım 2024 , 23:14 Güncelleme Tarihi :10 Kasım 2024 , 23:20
Anadolu Otoyolu’nda zincirleme felaket: İki farklı noktada 10 araç çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

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Zincirleme kazalar, akşam saatlerinde Anadolu Otoyolu Gümüşova rampalarında iki farklı noktada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde yaşanan yoğunluk zincirleme kazaları beraberinde getirdi.

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme felaket (İHA)Anadolu Otoyolu'nda zincirleme felaket (İHA)

ÇOK SAYIDA YARALI VAR
5 aracın karıştığı ilk kazada 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yavaşlayan trafikte araçlar duramayınca ikinci bir kaza meydana geldi. Yine 5 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

2 ayrı zincirleme kazada 10 araç çarpıştı: 8 Yaralı

Diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine kaza yerlerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara kaza yerinde ilk müdahalesini yaparak, ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırdı.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
Meydana gelen zincirleme kazalar nedeniyle otoyolda trafik iki şeritten verilirken, uzun araç kuyrukları oluştu. Jandarma ekiplerinin uzun çalışması sonrası araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Jandarma ekipleri kazalarla ilgili inceleme başlattı.

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