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Rize’deki feci kazada araçlar hurda yığınına döndü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Kazaya karışan 3 araçta toplam 10 kişi bulunuyordu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi :10 Kasım 2024 , 01:53 Güncelleme Tarihi :10 Kasım 2024 , 01:53
Rize’deki feci kazada araçlar hurda yığınına döndü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Rize'nin Ardeşen ilçesinde bu akşam saat 22.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı. Kaza, Ardeşen-Çamlıhemşin Karayolu'nun 5. kilometresinde, Ardeşen ilçesine bağlı Elmalık Mahallesi yakınlarında gerçekleşti.

Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti (Fotoğraf: AA)Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti (Fotoğraf: AA)

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen kaza 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Kaza, Ardeşen-Çamlıhemşin Karayolu'nun 5. kilometresinde Ardeşen ilçesine bağlı Elmalık Mahallesi'nde bu akşam 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre K. K. yönetimindeki 53 AAR 471 plakalı araç, şoförü henüz teyit edilemeyen 55 H 2300 ve A. B. kontrolündeki 53 AAE 971 plakalı araçla çarpıştı. Kazada 53 AAR 471 plakalı araçtaki şoför Kemal K., Emine K., Hatice K., Ufuk K., Neşe K. ve Bahriye K., 55 H 2300 plakalı araçta Kenan Yeniçırak ve Turan Kuyumcu, 53 AAE 971 plakalı araçta da şoför Ahmet B. ve beraberindeki Esra T. olmak üzere 10 kişi yaralandı.

Kazada araçlar hurda yığınına döndü ( Fotoğraf: AA)Kazada araçlar hurda yığınına döndü ( Fotoğraf: AA)

"OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ"

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi. Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılan Turan Kuyumcu ve Kenan Yeniçırak, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralılar ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ardeşen ilçe jandarması, kazanın nedenlerini belirlemek için incelemelerine devam ediyor.

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