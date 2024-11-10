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TEM'de tır devrildi: Ankara yolu kapandı
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TEM'de tır devrildi: Ankara yolu kapandı

Giriş Tarihi: 10 Kasım 2024 18:00 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2024 18:00

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde mısır yüklü tır devrildi. Maddi hasarlı atlatılan kazada Otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. TEM Otoyolu'nun Ankara istikameti Abant Gişeleri mevkisinde seyir halinde olan M.B. idaresindeki 41 B 5525 plakalı tane mısır yüklü tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada Ankara istikameti ulaşıma kapandı. İhbar üzerine adrese jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Tırın yoldan kaldırılması için çalışma başlatılırken, Otoyolun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

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