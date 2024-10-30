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Bakırköy'de TIR üst geçide çarptı! Trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul Bakırköy'de üst geçide çarpan TIR'ın dorsesi kupa kısmından ayrıldı. Olay yerine polis, itfaiye ekipleri sevk edilirken Florya istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

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Giriş Tarihi :30 Ekim 2024 , 16:55 Güncelleme Tarihi :30 Ekim 2024 , 17:11
Bakırköy’de TIR üst geçide çarptı! Trafik yoğunluğu yaşanıyor

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Bakırköy'de üst geçide çarpan TIR'ın dorsesi kupa kısmından ayrıldı.

Bakırköy'de TIR üst geçite çarptı. (DHA)Bakırköy'de TIR üst geçite çarptı. (DHA)

Olay yerine polis, itfaiye ekipleri sevk edilirken Florya istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Uyarı tabelalarına rağmen geçitte daha önce de benzer kazalar meydana geldiği biliniyor.

Bakırköy'de TIR üst geçide çarptı!

AYNI NOKTADA YİNE KAZA
Son olarak Ağustos ayında İETT otobüsü aynı noktaya kaza yapmıştı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Bölge sakinlerinin tepkisini çekse de kesin çözüm bulunmadığı için Mart ayında 4 kişinin canına mal oldu.

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