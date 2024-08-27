İstanbul Bakırköy’de feci kaza! Üst geçide çarpan tır İETT otobüsünün üstüne devrildi: Yaralılar var

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

8 YOLCU YARALANDI İlk belirlemelere göre kaza da 8 yolcu yaralanırken kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

O ANLAR KAMERALARA BÖYLE YANSIDI Tırın üst geçide çarpıp İETT otobüsünün üstüne devrildiği anlar bir başka araçta bulunanların kamerasına yansıdı.

12 MART'TA 4 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

12 Mart 2024'te üst geçide çarpan TIR'ın dorsesi bir otomobilin üzerine devrilmiş, yaşanan kazada 4 kişi hayatını kaybetmişti. Aynı noktada bu kez üst geçide çarpan TIR bulunduğu yerde sıkıştı.