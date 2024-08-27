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İstanbul Bakırköy'de feci kaza! Üst geçide çarpan tır İETT otobüsünün üstüne devrildi: Yaralılar var

Bakırköy sahil yolunda üst geçide çarpan tır İETT otobüsünün üstüne devrildi. İlk belirlemelere göre kazada 8 yolcu yaralanırken kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Tırın üst geçide çarpıp İETT otobüsünün üstüne devrildiği anlar bir başka araçta bulunanların kamerasına yansıdı. Geçtiğimiz Mart ayında yine aynı noktada bir tır üst geçide çarpıp otomobil üstüne devrilmiş ve kazada 4 kişi hayatını kaybetmişti.

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Giriş Tarihi 27 Ağustos 2024, 12:24 Güncelleme 27 Ağustos 2024, 13:26
İstanbul Bakırköy’de feci kaza! Üst geçide çarpan tır İETT otobüsünün üstüne devrildi: Yaralılar var

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Bakırköy'de üst geçide çarpan tırın yanından geçen İETT otobüsünün üzerine doğru devrilmesi sonucu yaralıların olduğu belirtildi.

Bakırköy sahil yolunda Florya istikametine seyir halinde olan bir tır, üst geçide çarptı.

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Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç, yanında seyreden İETT otobüsünün üstüne doğru devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

8 YOLCU YARALANDI
İlk belirlemelere göre kazada 8 yolcu yaralanırken kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

TIR İETT Otobüsünün üzerine devrildi! Kaza anı anbean kamerada!

O ANLAR KAMERALARA BÖYLE YANSIDI
Tırın üst geçide çarpıp İETT otobüsünün üstüne devrildiği anlar bir başka araçta bulunanların kamerasına yansıdı.

12 MART'TA 4 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
12 Mart 2024'te üst geçide çarpan TIR'ın dorsesi bir otomobilin üzerine devrilmiş, yaşanan kazada 4 kişi hayatını kaybetmişti. Aynı noktada bu kez üst geçide çarpan TIR bulunduğu yerde sıkıştı.

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İstanbul Bakırköy’de feci kaza! Üst geçide çarpan tır İETT otobüsünün üstüne devrildi: Yaralılar var
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