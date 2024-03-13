Bakırköy’de 4 kişinin öldüğü TIR kazasında yeni gelişme! Ünlü basketbolcu ucuz atlatmış

İstanbul Bakırköy 'de önceki gün üzerine TIR devrilen otomobildeki 4 kişinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan feci kazanın ardından çarpıcı detaylar çıktı.

Üstgeçidin girişinde biri sağda, biri solda ve bir tane de üstgeçide asılı halde 4 metre uyarı levhası var.

Rauf Orbay Caddesi Florya istikameti üzerinde Marmaray üstgeçidinin altında daha önce de defalarca TIR devrildiği gün yüzüne çıktı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Her yıl aynı cadde üzerinde dorsesi üstgeçide takılan ve devrilerek başka araçları ezen TIR'lara karşı İBB tarafından için hiçbir önlem alınmadı.

Sık sık kazalarla gündeme gelen bu üstgeçit bölge sakinlerinin tepkisini çekse de kesin çözüm bulunmadığı için en sonunda 4 kişinin canına mal oldu.