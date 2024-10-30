Hasta yakınından Doktor Ayşe Aşık’a saldırı: Makas ve su ısıtıcıyla darbetti | Görüntüler ortaya çıktı

İstanbul'da Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde görevli kadın doktor, bir hastanın annesi tarafından makas ve su ısıtıcısıyla darbedilip yaralandı.
Anne F.E.S, hastanede daha önce tedavi gören, çocuk sağlığı ve hastalıkları kliniğine yatışı yapılan çocuğunun durumuna ilişkin Uz. Dr. Ayşe Aşık ile görüşmek istedi.
Doktor Ayşe Aşık
DOKTORUN ODASINA GİREREK KAPIYI KİLİTLEDİ
Geçmişte çocuk yoğun bakım kliniğinde tedavisi sırasında çocuğunun kolunun kırıldığı ve ilgilenilmediğini iddia eden F.E.S, kadın doktorun odasına girerek kapıyı kilitledi.
MAKAS VE SU ISITICIYLA SALDIRDI
Çıkan tartışmada şüpheli odada bulunan makas ve su ısıtıcısıyla doktor A.A.A'yı darbetti.
Şüpheli, odanın kapısını açmasının ardından güvenlik görevlilerince kontrol altına alındı.
"Beyaz Kod" butonuna basılması sonucu olay yerine hastane polisi çağrıldı.
Doktora saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı (AA)
12 YERİNDEN YARALANDI
Baş, yüz, sırt ve boyun olmak üzere toplamda 12 yerinden yaralanan, ilk müdahalesi hastanenin acil servisinde yapılan doktor tedavi altına alındı.