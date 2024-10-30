Hasta yakınından Doktor Ayşe Aşık’a saldırı: Makas ve su ısıtıcıyla darbetti | Görüntüler ortaya çıktı

İstanbul'da Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde görevli kadın doktor, bir hastanın annesi tarafından makas ve su ısıtıcısıyla darbedilip yaralandı.

Anne F.E.S, hastanede daha önce tedavi gören, çocuk sağlığı ve hastalıkları kliniğine yatışı yapılan çocuğunun durumuna ilişkin Uz. Dr. Ayşe Aşık ile görüşmek istedi.