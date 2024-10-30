Balıkesir’de zeytin işçilerini taşıyan minibüse panelvan çarptı! Kazada 15 kişi yaralandı

Ömer Yılmaz yönetimindeki 10 APF 647 plakalı zeytin işçilerini taşıyan minibüs, Ayrancı mevkiinde bilinmeyen bir nedenle yolun sağ şeridinde durdu. Bu sırada aynı yönde ilerleyen Bilgehan Koç'un kullandığı 45 AHD 045 plakalı panelvan araç, minibüse arkadan çarptı.
Balıkesir'de zeytin işçilerini taşıyan minibüse panelvan çarptı (Fotoğraf: AA)
Çarpmanın etkisiyle minibüs, zeytinlik alana savrularak şarampole düştü. Kazada, panelvanın sürücüsü Bilgehan Koç ile birlikte her iki araçta bulunan toplam 15 kişi yaralandı.
Balıkesir'de zeytin işçilerini taşıyan minibüse panelvan çarptı (Fotoğraf: AA)
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Havran, Edremit, Burhaniye ve Ayvalık'taki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazada ağır yaralanan 50 yaşındaki Adnan Özmen'in Edremit Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındığı öğrenildi.
Balıkesir'de zeytin işçilerini taşıyan minibüse panelvan çarptı (Fotoğraf: AA)
MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI
Minibüs sürücüsü Ömer Yılmaz gözaltına alınırken, yaralanan panelvan sürücüsü Bilgehan Koç'un da jandarma gözetiminde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.