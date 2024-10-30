Balıkesir’de zeytin işçilerini taşıyan minibüse panelvan çarptı! Kazada 15 kişi yaralandı

Ömer Yılmaz yönetimindeki 10 APF 647 plakalı zeytin işçilerini taşıyan minibüs, Ayrancı mevkiinde bilinmeyen bir nedenle yolun sağ şeridinde durdu. Bu sırada aynı yönde ilerleyen Bilgehan Koç'un kullandığı 45 AHD 045 plakalı panelvan araç, minibüse arkadan çarptı.

Balıkesir'de zeytin işçilerini taşıyan minibüse panelvan çarptı (Fotoğraf: AA)

Çarpmanın etkisiyle minibüs, zeytinlik alana savrularak şarampole düştü. Kazada, panelvanın sürücüsü Bilgehan Koç ile birlikte her iki araçta bulunan toplam 15 kişi yaralandı.