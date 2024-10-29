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Diyarbakır Valiliği'nden üfürükçü iddialarına yalanlama

Diyarbakır Valiliği, bazı internet haber sitelerinde dolalaşan "Jandarma Narin Güran'ı bulmak için muhtarı alıp üfürükçüye gitmiş" iddialarını yalanlayarak gerçekleri çarpıtan asılsız haberler hakkında hukuki süreç başlatılacağını duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :30 Ekim 2024 , 00:33 Güncelleme Tarihi :30 Ekim 2024 , 00:33
Diyarbakır Valiliği’nden üfürükçü iddialarına yalanlama

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Tüm Türkiye, Diyarbakır ili Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde katledilen Narin Güran cinayetiyle sarsılırken, sosyal medyada yayılan asılsız iddialar gündemi yeniden meşgul etti. Emniyet ve jandarma güçleri, cinayetin aydınlatılması için yoğun çaba sarf ederken, bazı sosyal medya paylaşımları dikkat çekti. En son, jandarmanın Narin Güran'ı bulmak amacıyla muhtarı alıp üfürükçüye gittiği yönündeki yalanlar gündeme geldi.

Narin Güran (Takvim.com.tr)Narin Güran (Takvim.com.tr)

DİYARBAKIR VALİLİĞİ YALANCILARIN PEŞİNE DÜŞTÜ

Diyarbakır Valiliği, bu asılsız iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyerek, yalanları ortaya atanlar hakkında hukuki adımlar atılacağını açıkladı.Diyarbakır Valiliği, bazı internet haber sitelerinde yer alan "Jandarma, Narin Güran'ı bulmak için muhtarı alıp üfürükçüye gitmiş" iddialarını kesin bir dille yalanlayarak, bu asılsız haberlerin gerçekleri çarpıttığını belirtti. Valilik, konuya ilişkin hukuki süreç başlatılacağını duyurdu.

Narin Güran (Takvim.com.tr)Narin Güran (Takvim.com.tr)

ÜFÜRÜKÇÜ İDDİALARI YALANLANDI

Diyarbakır Valiliği, çeşitli internet haber sitelerindeki haberlere ilişkin, "İcra edilen aramalar esnasında iddia edildiği gibi jandarma personelinin 'üfürükçü' tabir edilen şahıs veya şahıslarla herhangi bir görüşmesi söz konusu değildir. Yapılan asılsız ve maksatlı haberlerle ilgili olarak hukuki süreç başlatılacaktır" açıklamasında bulundu.

Narin Güran (Takvim.com.tr)Narin Güran (Takvim.com.tr)

"HERHANGİ BİR GÖRÜŞMESİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi maksadıyla konu ile ilgili olarak açıklama yapma ihtiyacı doğurmuştur. Diyarbakır ili Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesinde 21 Ağustos 2024 günü saat 20.50'de kayıp ihbarı alınan Narin Güran'ı arama çalışmaları, konusunda uzman personel ve teknik araçlarla yapılmış, aramalar esnasında yapılan tüm ihbarlar titizlikle değerlendirilerek ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. İcra edilen aramalar esnasında iddia edildiği gibi Jandarma personelinin 'üfürükçü' tabir edilen şahıs veya şahıslarla herhangi bir görüşmesi söz konusu değildir. Yapılan asılsız ve maksatlı haberlerle ilgili olarak hukuki süreç başlatılacaktır".

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