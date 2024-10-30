30 dakikalık bu diyet yağları eritip kan şekerini dengeliyor! Uzmanlar ayda 5 KG yağ yaktıran en hızlı yöntemi keşfetti

30-30-30 diyetinde, düşük yoğunluklu kardiyovasküler egzersizler öneriliyor. Tempolu yürüyüş, yüzme gibi aktiviteler sayesinde kalp ritmi dakikada 135 atışı geçmeden yağ yakımı artırılıyor. Bu egzersizlerin, yoğun kardiyoya göre daha sürdürülebilir olduğu ve uzun vadede katılım oranlarının yüksek olduğu belirtiliyor. Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases dergisinde yayımlanan 2013 tarihli bir çalışma, düşük yoğunluklu egzersizlerin daha iyi uyum sağlandığını ve bu yöntemle düzenli kalori yakımının arttığını gösteriyor.

Dianna Teasdale bu rutini yavaş karbonhidratlı bir diyetle birleştirdikten sonra bir ayda yaklaşık beş kilo verdiğini paylaştı. ( Tiktok: cocachdhealth )

Brecka, egzersiz yaparken nefes nefese kalmamayı, hatta telefonda konuşabilecek kadar rahat olmayı öneriyor. Bu düşük yoğunluklu antrenmanlar, daha az kortizol (stres hormonu) üreterek yağ yakımını teşvik ediyor ve kas kaybını önlüyor.

Diyet ʺHayatımda bir insanın yağını bundan daha hızlı eriten hiçbir şey görmedimʺ diyen Gary Brecka tarafından popülerleştirildi.

AYDA ORTALAMA 5 KG GİDİYOR

TikTok kullanıcıları arasında yaygınlaşan bu yöntem, ayda ortalama 5 kilo kaybına yol açtı. Diyete sadık kalan kişiler, iştahlarını kontrol ettiklerini, gün içinde insülin dalgalanmalarının önüne geçtiklerini ve enerjilerinin daha dengeli olduğunu ifade ediyor. Ayrıca ruh hallerinde iyileşme ve cilt kalitesinde artış gözlemlediklerini belirtiyorlar.