30 dakikalık bu diyet yağları eritip kan şekerini dengeliyor! Uzmanlar ayda 5 KG yağ yaktıran en hızlı yöntemi keşfetti

Dianna Teasdale bu rutini yavaş karbonhidratlı bir diyetle birleştirdikten sonra bir ayda yaklaşık beş kilo verdiğini paylaştı. ( Tiktok: cocachdhealth )
EGZERSİZ VE BESLENMEİN BÜTÜNLEŞMESİ
30-30-30 diyetinde, düşük yoğunluklu kardiyovasküler egzersizler öneriliyor. Tempolu yürüyüş, yüzme gibi aktiviteler sayesinde kalp ritmi dakikada 135 atışı geçmeden yağ yakımı artırılıyor. Bu egzersizlerin, yoğun kardiyoya göre daha sürdürülebilir olduğu ve uzun vadede katılım oranlarının yüksek olduğu belirtiliyor. Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases dergisinde yayımlanan 2013 tarihli bir çalışma, düşük yoğunluklu egzersizlerin daha iyi uyum sağlandığını ve bu yöntemle düzenli kalori yakımının arttığını gösteriyor.
Brecka, egzersiz yaparken nefes nefese kalmamayı, hatta telefonda konuşabilecek kadar rahat olmayı öneriyor. Bu düşük yoğunluklu antrenmanlar, daha az kortizol (stres hormonu) üreterek yağ yakımını teşvik ediyor ve kas kaybını önlüyor.
Diyet ʺHayatımda bir insanın yağını bundan daha hızlı eriten hiçbir şey görmedimʺ diyen Gary Brecka tarafından popülerleştirildi.
AYDA ORTALAMA 5 KG GİDİYOR
TikTok kullanıcıları arasında yaygınlaşan bu yöntem, ayda ortalama 5 kilo kaybına yol açtı. Diyete sadık kalan kişiler, iştahlarını kontrol ettiklerini, gün içinde insülin dalgalanmalarının önüne geçtiklerini ve enerjilerinin daha dengeli olduğunu ifade ediyor. Ayrıca ruh hallerinde iyileşme ve cilt kalitesinde artış gözlemlediklerini belirtiyorlar.
Bütünsel beslenme uzmanı Dianna Teasdale, bu diyeti "yavaş karbonhidrat" diyet planıyla birleştirerek bir ayda beş kilo verdiğini paylaştı. Teasdale'in bu stratejisi, işlenmiş karbonhidratlardan uzak durarak kan şekeri kontrolünü güçlendirdi. Diyetisyenler, sağlıklı öğünlerle desteklenmeyen işlenmiş gıdalardan kaçınmanın önemli olduğunu vurguluyor.
BİLİMSEL OLARAK KANITLANDI
Protein alımı, metabolizmayı hızlandırarak günlük kalori harcamasını 100 kaloriye kadar artırabilir. Baklagiller, kuruyemişler ve tam tahıllar gibi bitkisel protein kaynakları da bu beslenme planında yer almalıdır. Böylece vücut, kas proteinlerini enerjiye dönüştürmek yerine depolanmış yağları kullanabilir. Ayrıca, yüksek proteinli beslenme, iyi HDL kolesterolü artırırken kötü LDL kolesterol seviyelerini de düzenleyerek kalp sağlığına katkıda bulunur.