Meğer ilham kaynağı herkesin bayıla bayıla yediği o Türk lezzetiymiş! Meşhur Dubai çikolatasını bulan kadın itiraf etti!

Bir tutam deniz tuzu 🧂

50 gram öğütülmüş antep fıstığı veya badem 🥜

Evde denemek isteyenler için işte basit bir Dubai çikolatası tarifi... 🍫

HAZIRLIK AŞAMALARI

Çikolataları Eritin: Bitter ve sütlü çikolatayı benmari usulü eritin ve pürüzsüz olana kadar karıştırın. 🔥

Gül Suyu ve Safran: Eritilmiş çikolataya gül suyunu ve isteğe bağlı safranı ekleyin, iyice karıştırın.

Kalıp Hazırlığı: Karışımı yağlı kağıt serili bir kalıba dökün. Beyaz çikolatayı da eritin ve karışımın üzerine gezdirip desen oluşturun. 🎨

Süsleme: Çikolata henüz sıcakken, üzerine öğütülmüş fıstık veya badem serpiştirin ve deniz tuzu ekleyin.

Soğutma: Buzdolabında 1-2 saat bekletin. ❄️

Kesme ve Servis: Soğuyup sertleşen çikolatayı dilimleyerek servis edin. 🍽️