Meğer ilham kaynağı herkesin bayıla bayıla yediği o Türk lezzetiymiş! Meşhur Dubai çikolatasını bulan kadın itiraf etti!

2021'de kurulan Dubai merkezli butik çikolata markasının arkasındaki isim Sarah Hamouda, yabancı bir gazeteye yaptığı açıklamada, çikolatalarının baklavadan esinlendiğini söyledi. Sosyal medyada viral olan bu lezzetin yoğun ilgi görmesiyle, üretimi genişletip 10 kişilik bir ekip kurduklarını da ifade etti.
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DUBAİ ÇİKOLATASI TARİFİNİ BULAN KADINDAN FLAŞ İTİRAF
Son günlerin popüler lezzeti Dubai çikolatasının yaratıcısı Sarah Hamouda, çikolatasını tasarlarken esinlendiği lezzet hakkında ilginç bir açıklama yaptı.
Sarah Hamouda eşi ve kızı
"BAKLAVADAN İLHAM ALDIM"
Hamoud geçtiğimiz haziran ayında verdiği bir röportajda, başlangıçta bu çikolatayı eşiyle birlikte evde yapmaya başladığını belirtti. Bugün ise 10 kişilik bir ekiple kiraladıkları bir mutfakta bu özel tarifi ürettiklerini paylaştı. Muhabirin tadı baklavaya benzetmesi üzerine Hamouda, esin kaynağının gerçekten baklava olduğunu itiraf etti.