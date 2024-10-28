Narin Güran’ın ağabeyi Baran Güran’dan dikkat çeken hareket! Önce peş peşe paylaştı 45 dakika sonra sildi

İlk duruşma 7 Kasım'da (Takvim Foto Arşiv) BABA VE AĞABEY'E ZORLA GETİRME KARARI

Tensip zaptında, 4 sanığın tutukluğunun devamı yönündeki gerekçeye ilişkin, "Üzerlerine atılı suç nedeniyle kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, sanıkların tutuklulukta geçirdiği süre, suça ilişkin kanunda öngörülen cezanın alt ve üst sınırı, eylemin CMK'nin 100/3 maddesinde sayılı katalog suçlardan olması nedeniyle tutuklanma nedeninin var sayılması gerektiği ve sanıklar hakkında adli kontrol tedbirinin uygulanmasının yetersiz kalacağı, tutuklanma tedbirinin ölçülü olduğu göz önüne alınarak sanıkların tutukluluk halinin ayrı ayrı devamına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Narin Güran'ın katili kim? (Takvim Foto Arşiv) Tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacağı davanın 7 Kasım'daki ilk duruşmasına, baba Arif Güran'ın "müşteki", aralarında tutuklu şüphelilerin de bulunduğu 22 kişinin ise "tanık" sıfatıyla katılması için "zorla getirme" kararı çıkarıldı. İLK DURUŞMA 7 KASIM'DA

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianameye göre anne, amca, ağabey ve Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hapis istenirken ilk duruşmanın 7 Kasım'da yapılacağı açıklandı.

Ağabey Baran Güran'dan sosyal medyada peş peşe paylaşım (İnstagram) AĞABEY BARAN'DAN PEŞ PEŞE PAYLAŞIM

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Narin Güran'ın tutuklu olmayan tek ağabeyi Baran Güran, sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yaptı. Baran Güran, tutuklu annesi Yüksel Güran, kardeşi Enes Güran ve Narin'in yer aldığı 3 ayrı paylaşımı 45 dakika sonra sildi. "CANIM ANNEM"

Güran, ilk paylaşımında annesini özlediğini belirterek, "Bırak onlar ne diyorsa söylesinler, canım annem senin evladını kimse yıkamaz, çok özledim. Dünyaya yeniden gelsem yine senin evladın olmak isterdim. Canım annem" ifadelerini kullandı.

Baran Güran'dan Enes Güran paylaşımı (İnstagram) "SANA İFTİRA ATANLAR UTANSIN ASLANIM"

İkinci paylaşımında, hakkında müebbet hapis cezası istenen 15 yaşındaki kardeşi Enes Güran'ın fotoğrafını paylaşan Baran Güran, "Sana iftira atanlar utansın aslanım. Senin başın hep böyle dik olacak." diye yazdı.

Baran Güran paylaşımlarını 45 dakika içerisinde sildi (İnstagram) "SİZLERİ ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

Son paylaşımında ise katledilen küçük kardeşi Narin ile fotoğrafına not yazan Bakan Güran, "Saçının teline zarar gelse dünyayı yıkacak annesine, abilerine 'katil' dediniz. Ben sizleri Allah'a havale ediyorum." dedi. VEKALETİNİ GERİ ÇEKMİŞTİ

Baran Güran, "Kim olursa olsun sorumlular cezalandırılsın" diyerek vekaletini Diyarbakır Barosu'na vermiş, ancak vekaletini geri çekerek tepki toplamıştı. Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! HTS kayıtları dakika dakika çözüldü! Enes neden Salim Güranın evine gitti?