Narin Güran’ın ağabeyi Baran Güran’dan dikkat çeken hareket! Önce peş peşe paylaştı 45 dakika sonra sildi

Türkiye günlerce Diyarbakır'da kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ı konuşmuştu.
Türkiye günlerce Diyarbakır'da kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ı konuşmuştu.
12 TUTUKLU VAR AMA KATİL HENÜZ BULUNAMADI
Narin Güran cinayeti hakkında başlatılan soruşturmada aracında Narin'in DNA'sı bulunan amca Salim Güran başta olmak üzere Narin'in cansız bedenini taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin'in anne Yüksel, ağabey Enes, amca Fuat ve eşi Hediye kuzenler Muhammet Kaya ve Birsen Güran, yenge Maşallah, halanın eşi Mehmet Şevket Kaya, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy (40) ile oğlu Ramazan Atasoy (15) tutuklandı. Ancak iki ayı aşkın süredir devam eden soruşturmada katil ya da katiller kim hala bulunamadı.
İDDİANAMEDE 33 DAKİKA DETAYI
Hazırlanan iddianamede, "Narin Güran'ın 21 Ağustos günü saat 15.11'de kamera açısından çıkarak ikametine giden patikaya yöneldiğinin net tespiti karşısında diğer tüm kayıtlar ve deliller tekrar irdelenerek bu saat sonrasına yoğunlaşıldığında Tavşantepe Mahallesi'nin karşı kısmında bulunan çiftliğe ait kamera açısına aynı gün saat 15.41'de şüpheli bir aracın girdiği ve aracın 15.44 sıralarında Eğertutmaz Deresi'nin yakınında bulunan toprak yolda durduğu belirlendi. Kamera saatine göre 38 dakika 11 saniye sonra Eğertutmaz Deresi civarından ayrıldığı, söz konusu aracın kırmızı renkte olduğu tespit edildi. Kamera kayıtlarının takibinde aracın Nevzat Bahtiyar'ın kullanımında olan araç olduğu açıkça belirlendi" ifadeleri yer almıştı.
BABA VE AĞABEY'E ZORLA GETİRME KARARI
Tensip zaptında, 4 sanığın tutukluğunun devamı yönündeki gerekçeye ilişkin, "Üzerlerine atılı suç nedeniyle kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, sanıkların tutuklulukta geçirdiği süre, suça ilişkin kanunda öngörülen cezanın alt ve üst sınırı, eylemin CMK'nin 100/3 maddesinde sayılı katalog suçlardan olması nedeniyle tutuklanma nedeninin var sayılması gerektiği ve sanıklar hakkında adli kontrol tedbirinin uygulanmasının yetersiz kalacağı, tutuklanma tedbirinin ölçülü olduğu göz önüne alınarak sanıkların tutukluluk halinin ayrı ayrı devamına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.
Tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacağı davanın 7 Kasım'daki ilk duruşmasına, baba Arif Güran'ın "müşteki", aralarında tutuklu şüphelilerin de bulunduğu 22 kişinin ise "tanık" sıfatıyla katılması için "zorla getirme" kararı çıkarıldı.
İLK DURUŞMA 7 KASIM'DA
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianameye göre anne, amca, ağabey ve Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hapis istenirken ilk duruşmanın 7 Kasım'da yapılacağı açıklandı.
AĞABEY BARAN'DAN PEŞ PEŞE PAYLAŞIM
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Narin Güran'ın tutuklu olmayan tek ağabeyi Baran Güran, sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yaptı.
Baran Güran, tutuklu annesi Yüksel Güran, kardeşi Enes Güran ve Narin'in yer aldığı 3 ayrı paylaşımı 45 dakika sonra sildi.
"CANIM ANNEM"
Güran, ilk paylaşımında annesini özlediğini belirterek, "Bırak onlar ne diyorsa söylesinler, canım annem senin evladını kimse yıkamaz, çok özledim. Dünyaya yeniden gelsem yine senin evladın olmak isterdim. Canım annem" ifadelerini kullandı.
"SANA İFTİRA ATANLAR UTANSIN ASLANIM"
İkinci paylaşımında, hakkında müebbet hapis cezası istenen 15 yaşındaki kardeşi Enes Güran'ın fotoğrafını paylaşan Baran Güran, "Sana iftira atanlar utansın aslanım. Senin başın hep böyle dik olacak." diye yazdı.
"SİZLERİ ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"
Son paylaşımında ise katledilen küçük kardeşi Narin ile fotoğrafına not yazan Bakan Güran, "Saçının teline zarar gelse dünyayı yıkacak annesine, abilerine 'katil' dediniz. Ben sizleri Allah'a havale ediyorum." dedi.
VEKALETİNİ GERİ ÇEKMİŞTİ
Baran Güran, "Kim olursa olsun sorumlular cezalandırılsın" diyerek vekaletini Diyarbakır Barosu'na vermiş, ancak vekaletini geri çekerek tepki toplamıştı.