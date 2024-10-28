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3 ay sonra her şey değişecek: Baba Vanga'nın 2025 kehanetleri tüyler ürpertiyor!

Ünlü medyumun takipçilerine göre, Baba Vanga geçmişte birçok olayı doğru bir şekilde tahmin etmişti. Öngörüleri arasında 2130 yılında insanlığın uzaylılarla temas kuracağı, 2170'te küresel kuraklık yaşanacağı ve 3005'te Mars'tan gelen bir medeniyetle savaşılacağı yer alıyor. Baba Vanga, dünya üzerindeki yaşamın ise 5079 yılında sona ereceğini iddia etmişti.

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Giriş Tarihi :28 Ekim 2024 , 09:29 Güncelleme Tarihi :28 Ekim 2024 , 09:29
3 ay sonra her şey değişecek: Baba Vanga’nın 2025 kehanetleri tüyler ürpertiyor!

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Baba Vanga'nın tahminleri, yıllar içinde geniş bir takipçi kitlesi tarafından dikkatle incelenmeye devam ediyor. Vanga'nın 2025 yılı için yaptığı öngörülerde, Avrupa'da yaşanacak büyük bir çatışmanın insanlık üzerinde kalıcı etkiler bırakacağı ifade ediliyor. Kehanetlerde, ayrıca 2033 yılında buzulların erimesiyle deniz seviyelerinin ciddi şekilde yükseleceği de belirtilmişti.

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf ArşiviFotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi

BABA VANGA'NIN 2025 KEHANETİ: ÜÇ AY SONRA HER ŞEY DEĞİŞECEK

1996 yılında hayatını kaybeden Bulgar medyum Baba Vanga'nın kehanetleri, yıllar geçmesine rağmen uluslararası kamuoyunda ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Balkanlar'ın Nostradamus'u olarak bilinen Baba Vanga'nın 2025 yılına dair ortaya koyduğu öngörüler, özellikle son dönemde dünya gündeminde öne çıktı.

2025'te Zor Günler Kapıda

Baba Vanga'nın takipçileri, Prenses Diana'nın ölümü ve Barack Obama'nın ABD başkanı seçilmesi gibi olayları önceden bildiğini öne sürerken, 2025 yılı için ortaya atılan tahminler oldukça dikkat çekici. Vanga, bu yılın insanlık için dönüm noktası olacağını öngörüyor. Kehanetlerine göre 2025'te yaşanacak büyük bir çatışma, Avrupa kıtasının nüfusunu ciddi ölçüde azaltacak.

Medyum, bunun yanında "hayal edilemeyecek boyutlarda kozmik bir olay" yaşanacağını ve bu olayın insanlık tarihinde derin etkiler bırakacağını da belirtmişti. Vanga'ya göre, bu çatışmalar ve olaylar sonrasında yaşam kalitesinin düşmesiyle birlikte dünya genelinde daha büyük krizlerin yaşanması kaçınılmaz olacak.

Baba Vanga'nın Diğer Kehanetleri

Baba Vanga'nın yalnızca 2025 yılı değil, daha uzak gelecek için de pek çok dikkat çekici tahmini bulunuyor:

2033: Kutuplardaki buzulların erimesi ve deniz seviyelerinin yükselmesi.

2076: Komünizmin tüm dünyaya yayılması.

2130: İnsanların uzaylılarla temas kurması.

2170: Küresel bir kuraklık dönemi.

3005: Mars'tan gelen bir medeniyetle savaş.

3797: Dünya'nın yaşanmaz hale gelmesi ve insanlığın gezegeni terk etmesi.

5079: Kıyametin kopması.

Baba Vanga'nın kehanetleri her zaman kesin doğruluğu konusunda tartışmalara neden olsa da geleceğe dair tahminleri dünya çapında dikkatle takip ediliyor. 2025 yılına dair öngörüler, özellikle son üç ayda yaşanacak değişimlerle ilgili endişeleri artırmış durumda.

Dünya, bu kehanetlerin doğruluğunu zaman içinde görecek olsa da, uluslararası kamuoyunda belirsizlik ve endişe artmaya devam ediyor.

2025 Kehanetinin Adı Bile Yetti: Üç Ay Sonra Her Şey Değişecek

Baba Vanga'nın yıllar önce dile getirdiği kehanetler, aradan geçen zamanlara rağmen dünya gündeminden düşmüyor. Bulgar medyumun, 2025 yılına dair yaptığı tahminler ise uluslararası kamuoyunda dikkat çekmeye başladı. Balkanlar'ın Nostradamus'u olarak anılan Vanga, 2025 yılında Avrupa'da büyük bir çatışma yaşanacağını ve bunun kıta nüfusunu ciddi oranda azaltacağını öngörmüştü.

Baba Vanga'nın 2025 yılı için ayrıca "hayal bile edilemeyecek boyutta kozmik bir olay" yaşanacağını belirtmesi, tartışmaları daha da alevlendirdi. Onun takipçileri, Vanga'nın geçmişte Prenses Diana'nın ölümünü ve Barack Obama'nın başkan seçilmesini de öngördüğünü ileri sürüyor.

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