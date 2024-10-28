3 ay sonra her şey değişecek: Baba Vanga’nın 2025 kehanetleri tüyler ürpertiyor!

Baba Vanga 'nın tahminleri, yıllar içinde geniş bir takipçi kitlesi tarafından dikkatle incelenmeye devam ediyor. Vanga'nın 2025 yılı için yaptığı öngörülerde, Avrupa'da yaşanacak büyük bir çatışmanın insanlık üzerinde kalıcı etkiler bırakacağı ifade ediliyor. Kehanetlerde, ayrıca 2033 yılında buzulların erimesiyle deniz seviyelerinin ciddi şekilde yükseleceği de belirtilmişti.

1996 yılında hayatını kaybeden Bulgar medyum Baba Vanga 'nın kehanetleri, yıllar geçmesine rağmen uluslararası kamuoyunda ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Balkanlar'ın Nostradamus'u olarak bilinen Baba Vanga'nın 2025 yılına dair ortaya koyduğu öngörüler, özellikle son dönemde dünya gündeminde öne çıktı.

BABA VANGA'NIN 2025 KEHANETİ: ÜÇ AY SONRA HER ŞEY DEĞİŞECEK

2025'te Zor Günler Kapıda

Baba Vanga'nın takipçileri, Prenses Diana'nın ölümü ve Barack Obama'nın ABD başkanı seçilmesi gibi olayları önceden bildiğini öne sürerken, 2025 yılı için ortaya atılan tahminler oldukça dikkat çekici. Vanga, bu yılın insanlık için dönüm noktası olacağını öngörüyor. Kehanetlerine göre 2025'te yaşanacak büyük bir çatışma, Avrupa kıtasının nüfusunu ciddi ölçüde azaltacak.

Medyum, bunun yanında "hayal edilemeyecek boyutlarda kozmik bir olay" yaşanacağını ve bu olayın insanlık tarihinde derin etkiler bırakacağını da belirtmişti. Vanga'ya göre, bu çatışmalar ve olaylar sonrasında yaşam kalitesinin düşmesiyle birlikte dünya genelinde daha büyük krizlerin yaşanması kaçınılmaz olacak.