Camdaki Kızın Hayri’siydi Cihangir Ceyhan şimdi o rolde: TRT’nin mafya dizisinin başrolü oldu!

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Uzun zamandır dijital platformlarda projelere imza atan Cihangir Ceyhan, televizyon ekranlarına güçlü bir dönüş yapıyor. Başarılı oyuncu, TRT1'in yeni yapımı Bir Zamanlar İstanbul dizisinde başrol olarak izleyici karşısına çıkacak. 90'lı yıllarda geçen dizide, Ali Şahinbey adında genç bir edebiyat öğrencisinin mafya dünyasına girerek dengeleri nasıl değiştirdiği anlatılacak. Volkan Girgin ve Kadir İlter'in kaleme aldığı bu yapım, sezonun en iddialı projelerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Fotoğraflar: Instagram Cihangir Ceyhan, TRT'nin Yeni Mafya Dizisiyle Ekranlara Dönüyor Uzun bir süredir televizyon projelerinden uzak kalan ve dijital platformlarda yer alan başarılı oyuncu Cihangir Ceyhan, TRT'nin hazırladığı iddialı bir yapımla izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Son olarak, Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinde Hayri karakteriyle seyirci karşısına çıkan Ceyhan, ekranlara verdiği kısa arayı çarpıcı bir projeyle noktalayacak.