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AFAD, Adana'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu!

Son dakika haberleri... Adana'nın Kozan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 20.07'de meydana gelen deprem çevre illerde de hissedildi. Deprem sonrası Adana Valisi Köşger olumsuz bir durum olmadığını bildirdi. Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından saha taramalarının başladığını bildirdi.

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Giriş Tarihi :27 Ekim 2024 , 20:36 Güncelleme Tarihi :27 Ekim 2024 , 20:37
AFAD, Adana’da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu!

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Son dakika haberleri... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Adana'nın Kozan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

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20 KİLOMETRE DERİNLİKTE

Saat 20.07'de meydana gelen depremin 20 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.



ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİ

Adana'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi.



OLUMSUZ BİR DURUM VAR MI?

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger: Kozan ilçemiz merkezli 5.0 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşmiş olup an itibari ile tespit edilen olumsuz bir durum yoktur. Geçmiş olsun Kozan Allah beterinden korusun.

Öte yandan A Haber ekranlarında açıklamalarda bulunana Köşger, "Saha taramaları sürüyor. Olumsuz bir durum yok. Kırsalda incelemeler sürüyor" dedi.



SAHA TARAMALARI BAŞLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Adana'nın'ın Kozan ilçesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.



İŞTE YAŞANAN SON DEPREMLER

2024.10.27 20:07:08 37.6043 35.9670 5.0 -.- 5.0 4.9 MINNETLI-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.10.27 19:37:16 37.8135 37.7123 9.5 -.- 1.7 -.- AKCAKAYA-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2024.10.27 18:22:07 39.3945 26.2578 11.2 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.10.27 18:20:34 39.4095 26.2298 3.5 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.10.27 18:13:15 38.0603 37.1758 5.4 -.- 2.0 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.27 18:09:26 39.4217 26.1842 15.9 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.10.27 18:03:46 39.3840 26.2478 11.9 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.10.27 18:02:03 39.3732 26.2362 9.9 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.10.27 17:56:00 39.3972 26.2852 7.7 -.- 4.3 4.1 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.10.27 16:31:21 38.4240 38.7862 24.8 -.- 2.0 -.- KALE (MALATYA) İlksel
2024.10.27 15:52:18 37.7785 36.6872 25.4 -.- 1.5 -.- SUCATI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.27 15:06:41 39.6322 33.3195 27.2 -.- 1.2 -.- SARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE) İlksel
2024.10.27 15:05:32 35.2122 27.0110 4.3 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.10.27 14:32:51 38.3210 37.3133 6.9 -.- 1.6 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

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