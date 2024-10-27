Üç oyuncu veda ediyor: “Sandık Kokusu” kadrosunda yaprak dökümü yaşanıyor

"Sandık Kokusu" dizisinin kadrosunda beklenmedik ayrılıklar yaşanıyor. Sevilen yapımın izleyicilerini şaşırtan bu gelişme, üç oyuncunun projeden ayrılacağını duyurmasıyla gündeme geldi. Dizideki karakterlerine büyük katkı sağlayan isimlerin vedası, dizinin geleceği hakkında yeni soru işaretlerini de beraberinde getiriyor.
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Üç Ayrılık Birden
Show TV ekranlarında çarşamba akşamları izleyiciyle buluşan "Sandık Kokusu", güçlü kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle ilgi görmeye devam ederken, diziden peş peşe gelen ayrılık haberleri dikkat çekti. O3 Medya imzasıyla yayınlanan ve ikinci sezonunda da ekran serüvenine hız kesmeden devam eden diziden, üç önemli oyuncunun ayrıldığı öğrenildi.
İkinci sezonu itibarıyla yönetmen koltuğunda Altan Dönmez'in yer aldığı yapımda, ilk ayrılık haberi Necip Memili'den geldi. Başarılı oyuncu, dizide Reha karakterine hayat veriyordu ve senaryo gereği karakterinin hikâyesinin tamamlanması nedeniyle projeden ayrıldı. Ancak ayrılıklar bununla sınırlı kalmadı. Memili'nin ardından iki oyuncunun daha projeye veda ettiği haberi kulislerde yankı buldu.
Ece İrtem
Seda Türkmen ve Ece İrtem de Veda Ediyor
Dizinin ikinci sezonunda önemli karakterleri canlandıran oyunculardan biri olan Seda Türkmen, izleyiciler tarafından sevilen Lale karakteriyle ön plana çıkıyordu. Türkmen'in hikâyesinin sona ermesiyle birlikte diziden ayrıldığı duyuruldu. Aynı şekilde, dizinin hayranları tarafından ilgiyle takip edilen bir diğer karakter olan Hande'yi canlandıran Ece İrtem de ekibe veda eden isimlerden biri oldu.