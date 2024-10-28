HAVA DURUMU | Meteoroloji İstanbul’u gün verip uyardı! Yeni harita yayımlandı! Bugün hava nasıl?

Cumhuriyet Bayramı tatili ile hafta sonu tatilini birleştirip plan yapanlar "hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı yeni hava durumu raporunda ise ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve kuzey kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
(Takvim Foto Arşiv)
SALI AKŞAMI BAŞLIYOR
Öte yandan Marmara ve Karadeniz için de uyarı var. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'u şu sözlerle uyardı:
Salı akşamı ve çarşamba Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'e yağış gelecek. İstanbul'un Anadolu Yakası yağış alacak. Sıcaklık bu hafta da değişmiyor. Hafta sonu Akdeniz üzerine gelecek yağışlı hava karada ne kadar etkili olacak bakacağız. İstanbul 20, Ankara 19, İzmir 24, Antalya 27.
(Takvim Foto Arşiv)
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ, 22°C
Parçalı ve az bulutlu