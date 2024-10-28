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HAVA DURUMU | Meteoroloji İstanbul'u gün verip uyardı! Yeni harita yayımlandı! Bugün hava nasıl?

Günlerdir sis ve pusun etkisi altında kalan İstanbul için yeni bir uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yeni hafta için yayınladığı haritaya göre Marmara’da yağış var. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :28 Ekim 2024 , 09:40 Güncelleme Tarihi :28 Ekim 2024 , 09:50
HAVA DURUMU | Meteoroloji İstanbul’u gün verip uyardı! Yeni harita yayımlandı! Bugün hava nasıl?

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Cumhuriyet Bayramı tatili ile hafta sonu tatilini birleştirip plan yapanlar "hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı yeni hava durumu raporunda ise ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve kuzey kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

SALI AKŞAMI BAŞLIYOR
Öte yandan Marmara ve Karadeniz için de uyarı var. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'u şu sözlerle uyardı:

Salı akşamı ve çarşamba Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'e yağış gelecek. İstanbul'un Anadolu Yakası yağış alacak. Sıcaklık bu hafta da değişmiyor. Hafta sonu Akdeniz üzerine gelecek yağışlı hava karada ne kadar etkili olacak bakacağız. İstanbul 20, Ankara 19, İzmir 24, Antalya 27.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR, 19°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ, 26°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR, 24°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA, 26°C

Az bulutlu ve açık

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA, 29°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA, 26°C

Az bulutlu ve açık

HATAY, 27°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN, 27°C

Az bulutlu ve açık

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA, 19°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR, 22°C

Az bulutlu ve açık

KONYA, 18°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT, 16°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA, 18°C

Az bulutlu

VAN, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR, 23°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP, 23°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT, 21°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA, 24°C

Az bulutlu ve açık

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