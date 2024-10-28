HAVA DURUMU | Meteoroloji İstanbul’u gün verip uyardı! Yeni harita yayımlandı! Bugün hava nasıl?

(Takvim Foto Arşiv) EGE Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. A.KARAHİSAR, 19°C Az bulutlu ve açık DENİZLİ, 26°C Az bulutlu ve açık İZMİR, 24°C Az bulutlu ve açık MUĞLA, 26°C Az bulutlu ve açık

(Takvim Foto Arşiv) AKDENİZ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. ADANA, 29°C Az bulutlu ve açık ANTALYA, 26°C Az bulutlu ve açık HATAY, 27°C Az bulutlu ve açık MERSİN, 27°C Az bulutlu ve açık

(Takvim Foto Arşiv) İÇ ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. ANKARA, 19°C Az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR, 22°C Az bulutlu ve açık KONYA, 18°C Az bulutlu ve açık YOZGAT, 16°C Az bulutlu ve açık BATI KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. BOLU, 18°C Parçalı ve az bulutlu DÜZCE, 21°C Parçalı ve az bulutlu SİNOP, 20°C Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK, 17°C Parçalı ve az bulutlu

(Takvim Foto Arşiv) ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. AMASYA, 20°C Parçalı ve az bulutlu ARTVİN, 16°C Parçalı ve az bulutlu SAMSUN, 20°C Parçalı ve az bulutlu TRABZON, 18°C Parçalı ve az bulutlu