Yetkililerden alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde başkent Lefkoşa'daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi'nde bulunan 7 bebekten kuvözde tedavi gören 20 günlük Mihrimah Toymuradov yaşamını yitirdi, sağlık durumları kritik olan 6 bebek entübe edildi.

Yenidoğan çetesi Türkiye'de infial olmaya devam ederken bu kez KKTC 'de kan donduran bir olay meydana geldi.

4 SAĞLIK ÇALIŞANI GÖZALTINA ALINDI Sağlık Bakanlığı, hastane ile ilgili inceleme başlattı. Polis, hastanenin Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde çalışan 4 görevliyi gözaltına aldı.

BEBEKLERE SIVI BESİN YERİNE TIBBİ ALKOL VERİLDİ Bebeklerin aileleri, hastane önünde toplanarak hastane yönetimine tepki gösterdi. Aileler, bebeklere sıvı besin yerine tıbbi alkol verildiğini iddia etti.

KKTC'de kan donduran olay! Yenidoğan bebeklere tıbbi alkol verildi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, olaydan büyük üzüntü duyduğunu kaydederek, gerekli soruşturmanın yapılmasının takipçisi olacağını belirtti.

Tatar, süreç ile ilgili Sağlık Bakanlığı ve polisin gerekli çalışmaları yürüteceğini vurgulayarak, "Kaybettiğimiz bebeğimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı, diğer etkilenen bebeklerin en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.