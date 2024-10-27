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KKTC'de kan donduran olay! Yenidoğan bebeklere tıbbi alkol verildi: 1 bebek öldü

Yenidoğan çetesi Türkiye'de yankı uyandırmaya devam ederken skandala bir yenisi daha eklendi. KKTC'de yenidoğan bebeklere sıvı besin yerine tıbbi alkol verildiği iddia edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi’nde Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde bulunan 1 bebeğin ölümü, 6 bebeğin entübe edilmesi üzerine inceleme başlatırken, polis 4 sağlık çalışanını gözaltına aldı.

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Giriş Tarihi :27 Ekim 2024 , 22:56 Güncelleme Tarihi :27 Ekim 2024 , 23:08
KKTC’de kan donduran olay! Yenidoğan bebeklere tıbbi alkol verildi: 1 bebek öldü

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Yenidoğan çetesi Türkiye'de infial olmaya devam ederken bu kez KKTC'de kan donduran bir olay meydana geldi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde başkent Lefkoşa'daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi'nde bulunan 7 bebekten kuvözde tedavi gören 20 günlük Mihrimah Toymuradov yaşamını yitirdi, sağlık durumları kritik olan 6 bebek entübe edildi.

KKTC'de kan donduran olay! Yenidoğan bebeklere tıbbi alkol verildi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)KKTC'de kan donduran olay! Yenidoğan bebeklere tıbbi alkol verildi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

BEBEKLERE SIVI BESİN YERİNE TIBBİ ALKOL VERİLDİ
Bebeklerin aileleri, hastane önünde toplanarak hastane yönetimine tepki gösterdi. Aileler, bebeklere sıvı besin yerine tıbbi alkol verildiğini iddia etti.

4 SAĞLIK ÇALIŞANI GÖZALTINA ALINDI
Sağlık Bakanlığı, hastane ile ilgili inceleme başlattı. Polis, hastanenin Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde çalışan 4 görevliyi gözaltına aldı.

KKTC'de kan donduran olay! Yenidoğan bebeklere tıbbi alkol verildi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)KKTC'de kan donduran olay! Yenidoğan bebeklere tıbbi alkol verildi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, olaydan büyük üzüntü duyduğunu kaydederek, gerekli soruşturmanın yapılmasının takipçisi olacağını belirtti.

Tatar, süreç ile ilgili Sağlık Bakanlığı ve polisin gerekli çalışmaları yürüteceğini vurgulayarak, "Kaybettiğimiz bebeğimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı, diğer etkilenen bebeklerin en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

KKTC'de kan donduran olay! Yenidoğan bebeklere tıbbi alkol verildi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)KKTC'de kan donduran olay! Yenidoğan bebeklere tıbbi alkol verildi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

"SORUMLULAR CEZALANDIRILACAK"
KKTC Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de yaptığı açıklamada, olayın tüm boyutları ile araştırılacağını ve bir ihmal varsa sorumluların cezalandırılacağını kaydetti.

Dinçyürek, sürecin yargıya intikal ettiğini ve şeffaf şekilde yürütüleceğini söyledi.

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