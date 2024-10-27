Yenidoğan çetesi Türkiye'de infial olmaya devam ederken bu kez KKTC'de kan donduran bir olay meydana geldi.
Yetkililerden alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde başkent Lefkoşa'daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi'nde bulunan 7 bebekten kuvözde tedavi gören 20 günlük Mihrimah Toymuradov yaşamını yitirdi, sağlık durumları kritik olan 6 bebek entübe edildi.
KKTC'de kan donduran olay! Yenidoğan bebeklere tıbbi alkol verildi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)
BEBEKLERE SIVI BESİN YERİNE TIBBİ ALKOL VERİLDİ
Bebeklerin aileleri, hastane önünde toplanarak hastane yönetimine tepki gösterdi. Aileler, bebeklere sıvı besin yerine tıbbi alkol verildiğini iddia etti.
4 SAĞLIK ÇALIŞANI GÖZALTINA ALINDI
Sağlık Bakanlığı, hastane ile ilgili inceleme başlattı. Polis, hastanenin Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde çalışan 4 görevliyi gözaltına aldı.
KKTC'de kan donduran olay! Yenidoğan bebeklere tıbbi alkol verildi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, olaydan büyük üzüntü duyduğunu kaydederek, gerekli soruşturmanın yapılmasının takipçisi olacağını belirtti.
Tatar, süreç ile ilgili Sağlık Bakanlığı ve polisin gerekli çalışmaları yürüteceğini vurgulayarak, "Kaybettiğimiz bebeğimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı, diğer etkilenen bebeklerin en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.