Yenidoğan çetesine kurban giden 12 bebeğin nasıl öldürüldüğü belli oldu (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Savcıyı tehdit ederek benimle fotoğraf çektir diyen bebek katiline ibretlik fotoğraf (Takvim Gazetesi)

AL SANA FOTOĞRAF

Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, makamına gelerek kendisi ile ailesini tehdit eden ve "Benimle bir fotoğraf çektir" diyen bebek katillerinin önemli isimlerinden Mustafa Kemal Zengin ve çetesi hakkında çok kapsamlı bir soruşturmaya imza attı.

Yakalattığı Zengin ve diğer 7 zanlıyı Büyükçekmece Adliyesi'nin kapısında karşıladı. Ters kelepçe taktırtıp adliyeye girişlerini böyle izledi.