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Yenidoğan çetesine kurban giden 12 bebeğin nasıl öldürüldüğü belli oldu!

Yenidoğan çetesi skandalı Türkiye'nin kanını dondurdu. Elebaşılığını PKK'lı Fırat Sarı'nın yürüttüğü bebek katilleri SGK'dan günlük 20 bin lira ödeme alabilmek için yenidoğan bebekleri ölüme mahkum etti. Şebekeye kurban giden 12 bebeğin isimleri ve neden öldükleri ortaya çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Ekim 2024 , 06:59 Güncelleme Tarihi :21 Ekim 2024 , 06:59
Yenidoğan çetesine kurban giden 12 bebeğin nasıl öldürüldüğü belli oldu!

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Anlaşmalı özel hastanelerde para için bebeklerin canına kıyan 'Yenidoğan Çetesi' soruşturması tüm hızıyla devam ederken, öldürülen bebeklerin isimleri ve neden öldükleri ortaya çıktı.

Yenidoğan çetesine kurban giden 12 bebeğin nasıl öldürüldüğü belli oldu (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Yenidoğan çetesine kurban giden 12 bebeğin nasıl öldürüldüğü belli oldu (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Özel Hastaneler Denetim Birimi uzmanı Dr. Malik Türkay Esin, CİMER'e ulaşan ilk ihbardan sonra yaşananları anlattı.

Yenidoğan çetesine kurban giden 12 bebeğin nasıl öldürüldüğü belli oldu (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Yenidoğan çetesine kurban giden 12 bebeğin nasıl öldürüldüğü belli oldu (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

1- BEBEK MELEK SÜLEYMANOĞLU: Beslenme eksikliği ve geç müdahale.
2- KEREM MUHAMMET TOKLUOĞLU: Müdahale etmeyip ölümünü beklediler.
3- MİRAY SENA BAHADIROĞLU: Ani akciğer kanaması ve yetersiz vertilasyon.
4- MUSTAFA SEZER: Yetersiz beslenme ve yetersiz takip.
5- BEBEK KADAN: Hatalı tanı ve müdahale eksikliği...
6- AYAZ KARADUMAN: Tedavi gecikmesi ve yetersiz müdahale.

Yenidoğan çetesine kurban giden 12 bebeğin nasıl öldürüldüğü belli oldu!

Yenidoğan çetesine kurban giden 12 bebeğin nasıl öldürüldüğü belli oldu (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Yenidoğan çetesine kurban giden 12 bebeğin nasıl öldürüldüğü belli oldu (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

7- MICHELLE NWANDO OPARA: Tedavi hataları ve sevk yanlışları.
8- BEBEK KAYA: Yoğun bakım ve müdahale eksikliği.
9- HAVVANUR KARAKOÇ: Yetersiz beslenme.
10- ÖYKÜ HELVACI VAKASI: Yanlış teşhis ve tedavi gecikmesi.
11- MIVE SERDAROVA VAKASI: Eksik cerrahi müdahale ve beslenme eksikliği.
12- BEBEK ASLIHAN DAĞLI: Beslenme yetersizliği ve eksik takip.

Yenidoğan çetesine kurban giden 12 bebeğin nasıl öldürüldüğü belli oldu (Takvim.com.tr )Yenidoğan çetesine kurban giden 12 bebeğin nasıl öldürüldüğü belli oldu (Takvim.com.tr )

İSİM İSİM 47 VİCDANSIZIN LİSTESİ
Bebekleri ölüme gönderen 'bebek katilleri çetesi'nin 47 üyesinin isimleri tek tek ortaya çıktı. İşte o isimler ve hakkındaki iddialar...

1- AHMET ATİLLA YILMAZ: Beylikdüzü Medilife Hastanesi'nin başhekimi.

2- ALİ AKSU: Birinci Hastanesi mesul müdürü

3- ALİ DİRİK: Güney Hast. mesul müdürü.

4- AYŞE MÜZEYYEN YURTOĞLU: Güney Hastanesinin sahibi.

5- BAHAR KANIK: Çorlu Reyap Hast. yenidoğan yoğun bakım hemşiresi.

6- CAFER AKDUR: Bağcılar Medilife Hastanesi başhekimi.

7- CANSU AKYILDIRIM: Çorlu Reyap, Birinci ve TRG Hospital'de yenidoğan yoğun bakım hemşireliği yaptı.

8- CEREN HATİCE KIRIM: Beylikdüzü Medilife Hast. hemşirelik yaptı.

9- CEYLAN ÇETİN: TRG Hospital hastanesinde hemşire olarak çalıştı.

10- ÇAĞLA DURMUŞ: Bağcılar Medilife yenidoğan yoğun bakım sorumlu hemşiresi olarak çalıştı.

11- DAMLA ATAK: Güney Hastanesi yenidoğan ünitesinin sorumlu hemşiresi.

12- DENİZ KORKMAZ: TRG Hospital ve Duygu Hastanesi'nde hemşire.

13- DURSUN ERYILMAZ: Bağcılar Medilife Hastanesi'nde yenidoğan yoğun bakım sorumlu doktoru.

14- ECEM KOÇ: Çorlu Reyap Hastanesi yenidoğan ünitesinde hemşire.

15- FEHMİ ALPEREN: 112 Acil çalışanı.

16- FETİN RÜŞTÜ YILDIZ: Avcılar Hospital başhekimi.

Çete lideri PKK'lı Fırat Sarı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Çete lideri PKK'lı Fırat Sarı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

17- FIRAT SARI (ÇETE LİDERİ): Medisens şirketinin sahibi ve doktor.

18- GIYASETTİN MERT ÖZDEMİR: 112 Acil Servisinde ambulans şoförü. Çetenin önemli elemanlarından biri.

19- HAKAN DOĞUKAN TAŞCI: Birinci Hast. yenidoğan yoğun bakım hemşiresi.

20- HASAN BASRİ GÖK: Reyap Hastanesi'nde hemşire.

21- HIDIR YÜKSEL: Reyap Hast. başhekimi.

22- HÜSEYİN GÜNDÜZ: Ambulans şoförü.

23- HÜSEYİN GÜNERHAN: Güney Hastanesinde hemşire.

24- İLKER GÖNEN (ÇETENİN 2. ADAMI): Şüpheli suç tarihlerinde Medisens ve GMZ şirketlerinde doktorluk yaptı.

25- MEHMET GÜRÜL: TRG Hospital'de doktor olarak çalışıyor.

26- MEHMET HALİS BAŞLİ: TRG Hospitalde yenidoğan yoğun bakım hemşiresi.

27- MEHMET SALİH KARA: Çocuk doktoru.

Yenidoğan çetesine kurban giden 12 bebeğin nasıl öldürüldüğü belli oldu (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Yenidoğan çetesine kurban giden 12 bebeğin nasıl öldürüldüğü belli oldu (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

28- MEHTAP SAYAR: Reyap Hastanesinde hemşire.

29- MURAT MANTUŞ: TRG Hospital'de müdür.

30- MUSTAFA KAZAN: Şafak Hastanesinde müdür.

31- RENAS KILIÇ: Esenyurt Belediyesinde Sağlık Hizmetleri Müdürü.

32- RENGİNAR MOLLA: Silivri Kolan'da hemşire.

Yenidoğan çetesine kurban giden 12 bebeğin nasıl öldürüldüğü belli oldu (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Yenidoğan çetesine kurban giden 12 bebeğin nasıl öldürüldüğü belli oldu (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

33- SEMİHA YAVUZ: Şafak Hast. başhekimi.

34- SERDAR YÜKSEL: Okan Üni.'nde müdür.

35- SERENAY ŞENKALAYCI: Avcılar Hospital'de, yenidoğan yoğun bakım hemşiresi.

36- SÜMEYYE NUR ARSLAN (TAŞCI): Medisens şirketinde Fırat Sarı'nın asistanı.

37- ŞEYHMUS ÇELİK: Birinci Hastanesinde doktor.

38- VOLKAN KARATAŞ: TRG Hospital başhekimi.

39- EMİNE AVCI: Birinci Hastanesi'nde müdür.

40- RIZA KEYKUBAD: Doktor.

41- SÜMEYYE ÖZDEMİR: Beylikdüzü Medilife Hastanesi'nde sekreter.

42- TUĞBA BAŞ (ÖZKAYNAK): Bağcılar Medilife yenidoğan yoğun bakım hemşiresi.

43- GÖZDE KUL YADİGAR: Birinci Hastanesinde sekreter.

44- BATUHAN ÇETİN: Güney Hastanesinde hemşire yardımcısı.

45- TUĞÇE TOPTEMEL: Birinci Hast. hemşiresi.

46- FUNDA ÖZEN: Reyap'ta medikal muhasebeci.

47- AYŞE GİZEM BÜYÜKKÖLEŞ: Birinci Hast. yenidoğan yoğun bakım hemşiresi.

Yenidoğan çetesine kurban giden 12 bebeğin nasıl öldürüldüğü belli oldu!

Yenidoğan çetesine kurban giden 12 bebeğin nasıl öldürüldüğü belli oldu (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Yenidoğan çetesine kurban giden 12 bebeğin nasıl öldürüldüğü belli oldu (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

TUTUKLANANLAR: Cansu Akyıldırım (Hemşire), Çağla Durmuş (Hemşire), Damla Atak (Hemşire), Deniz Korkmaz, Dr. Dursun Eryılmaz, Emine Avcı (Finans sorumlusu), Fehmi Alperen (112 Acil çalışanı), Dr. Fırat Sarı (Çete lideri), Funda Özen (Reyap çalışanı), G. Mert Özdemir (112 Acil çalışanı), Hakan Doğukan Taşçı (Hemşire), Hasan Basri Gök (Hemşire), Hüseyin Gündüz, Hüseyin Günerhan (Hemşire), Dr. İlker Gönen, Mehmet Halis Başlı, Mehtap Sayar (Hemşire), Rênas Kılıç (112 Acil çalışanı), Dr. Rıza Keykubad, Serdar Yüksel (Okan Üniversitesi Yoğun Bakım Kordinatörü), Sümeyye Nur Taşçı (Hemşire), Tuğçe Toptemel (Hemşire)

Savcıyı tehdit ederek benimle fotoğraf çektir diyen bebek katiline ibretlik fotoğraf (Takvim Gazetesi) Savcıyı tehdit ederek benimle fotoğraf çektir diyen bebek katiline ibretlik fotoğraf (Takvim Gazetesi)

AL SANA FOTOĞRAF
Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, makamına gelerek kendisi ile ailesini tehdit eden ve "Benimle bir fotoğraf çektir" diyen bebek katillerinin önemli isimlerinden Mustafa Kemal Zengin ve çetesi hakkında çok kapsamlı bir soruşturmaya imza attı.

Yakalattığı Zengin ve diğer 7 zanlıyı Büyükçekmece Adliyesi'nin kapısında karşıladı. Ters kelepçe taktırtıp adliyeye girişlerini böyle izledi.

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