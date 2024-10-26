Felç ve kanser riskini tetikliyor: Gece uyumadan önce sakın bunu yapmayın!

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Olumsuz etkileri tespit edildi

Bilim insanları geceleri yapay ışığa maruz kalmanın sağlık üzerinde ciddi etkileri olabileceğini belirtti. Dişi fareler üzerinde yapılan deneyler geceleri ışık açık uyuyan farelerin kısır olma riskinin arttığını ortaya koyarken bu durumun hormon dengesi ve üreme sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yarattığı gözlemlendi. Işığa maruz kalmanın özellikle melatonin gibi uyku ve düzenleyici hormonların üretimini baskıladığı belirtiliyor. Melatonin seviyelerindeki düşüşler ise bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve metabolizmanın yavaşlamasına neden olabilir.