Felç ve kanser riskini tetikliyor: Gece uyumadan önce sakın bunu yapmayın!

Geceleri yapay ışığa maruz kalmanın sağlık üzerindeki olumsuz etkileri dikkat çekiyor. Son araştırmalar ışığında özellikle dişi fareler üzerinde yapılan deneyler bu durumun risklerini ortaya koyuyor. İşte habere ilişkin önemli detaylar...
Geceleri yapay ışığa maruz kalmanın sağlık üzerindeki olumsuz etkileri dikkat çekiyor. Son araştırmalar ışığında özellikle dişi fareler üzerinde yapılan deneyler bu durumun risklerini ortaya koyuyor. İşte habere ilişkin önemli detaylar...
Olumsuz etkileri tespit edildi
Bilim insanları geceleri yapay ışığa maruz kalmanın sağlık üzerinde ciddi etkileri olabileceğini belirtti. Dişi fareler üzerinde yapılan deneyler geceleri ışık açık uyuyan farelerin kısır olma riskinin arttığını ortaya koyarken bu durumun hormon dengesi ve üreme sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yarattığı gözlemlendi. Işığa maruz kalmanın özellikle melatonin gibi uyku ve düzenleyici hormonların üretimini baskıladığı belirtiliyor. Melatonin seviyelerindeki düşüşler ise bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve metabolizmanın yavaşlamasına neden olabilir.
Kalp hastalığı ve felç riskini tetikliyor
Diğer yandan gece uyurken ışığa maruz kalmanın sadece kısırlık değil aynı zamanda kalp hastalığı, obezite ve felç riskini de artırabileceği ifade ediliyor. Bu risklerin temelinde yapay ışığın sirkadiyen ritim üzerindeki bozucu etkisi yatmakta.
Bu durum uzun vadede kan basıncının yükselmesi, sinir sisteminin bozulması ve vücudun kortizol gibi stres hormonlarını dengeleyememesi gibi sağlık sorunlarına yol açabilir.