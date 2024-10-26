Rentek manevrası nedir, nasıl uygulanır? Trafik kazalarında kritik öneme sahip

Rentek manevrası bir kazada solunum durması, yangın veya patlama gibi acil durumlarda yaralıyı güvenli bir şekilde araçtan çıkarma tekniğidir. Bu manevra omurilik hasarı riskini en aza indirerek yaralının güvenli bir şekilde araçtan çıkarılmasını sağlar.

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Rentek manevrası nasıl uygulanır?

Peki nasıl uygulanır? İlk olarak olay yeri dikkatlice değerlendirilir; herhangi bir patlama veya yangın tehlikesi varsa çevrenin güvenliği sağlanır. Ardından yaralının bilinci omuzlarına hafifçe dokunarak ve "İyi misiniz?" diye sorularak kontrol edilir ve çevrede birileri varsa 112'ye haber verilmesi istenir.