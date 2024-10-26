SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Rentek manevrası nedir, nasıl uygulanır? Trafik kazalarında kritik öneme sahip

Bazı manevralar kaza anlarında kritik öneme sahip. Bu noktada rentek manevrası bilmek önem taşıyor. Peki, rentek manevrası nedir, nasıl uygulanır? İşte rentek manevrası uygulama adımları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :28 Ekim 2024 , 09:45 Güncelleme Tarihi :28 Ekim 2024 , 09:45
Rentek manevrası nedir, nasıl uygulanır? Trafik kazalarında kritik öneme sahip

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Rentek manevrası kaza anlarında kritik öneme sahip. Peki, rentek manevrası nedir, nasıl uygulanır? İşte rentek manevrası uygulama adımlarına ilişkin bilinmesi gerekenler...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Rentek manevrası nedir?

Rentek manevrası bir kazada solunum durması, yangın veya patlama gibi acil durumlarda yaralıyı güvenli bir şekilde araçtan çıkarma tekniğidir. Bu manevra omurilik hasarı riskini en aza indirerek yaralının güvenli bir şekilde araçtan çıkarılmasını sağlar.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Rentek manevrası nasıl uygulanır?

Peki nasıl uygulanır? İlk olarak olay yeri dikkatlice değerlendirilir; herhangi bir patlama veya yangın tehlikesi varsa çevrenin güvenliği sağlanır. Ardından yaralının bilinci omuzlarına hafifçe dokunarak ve "İyi misiniz?" diye sorularak kontrol edilir ve çevrede birileri varsa 112'ye haber verilmesi istenir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Yaralının solunum durumu gözlemlenir

Yaralının solunum durumu gözlemlendikten sonra ayaklarının pedala sıkışmadığından emin olunup emniyet kemeri açılır. Yaralının yanına geçilerek bir el ile kol, diğer el ile çene hafifçe kavranarak boyun sabitlenir. Baş, boyun ve gövde hizası bozulmadan, yavaşça araçtan dışarı çekilir ve yere ya da sedyeye güvenle yerleştirilir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplanıyor! Masada TUSAŞ’a saldırı, Gazze, 2025 bütçesi ve enflasyon var
Türkiye’den oyun değiştirici hamle! Oruç Reis’in Somali çıkarmasının perde arkası... Okyanusta gaz karada petrol operasyonu
Novakid
Taksitli ödemelere 7 bin lira ayarı! Resmi Gazete’de yayımlandı! Yeni düzenlemenin detayları belli oldu
MOSSAD’ın kalbine giren ’Nasrallah’ kamyonu! Gazze’deki soykırıma karşı intikam eylemi... Hamas’tan ’takdir ediyoruz’ açıklaması
Adana’da 5 büyüklüğünde deprem! 6 saatte 20 artçı meydana geldi
Emekliye vergi yok: Kimler evi için muafiyetten yararlanacak? Yeni aylık bağlanan Kasım’da ödeme yapar mı?
TUSAŞ’taki terör saldırısının arkasındaki gölge CIA! İngiliz siyasetçi Galloway: Erdoğan Rusya’dayken bu saldırının olması tesadüf değil
Tribünlerde Gazze devrimi! Osmanlı’ya saygı için İskoçya’dan destek
Yavuz Ağıralioğlu’nun partisinin adı ve amblemi ilk kez takvim.com.tr’de! İşte Anahtar Parti’ye katılacak isimler
KKTC’de kan donduran olay! Yenidoğan bebeklere tıbbi alkol verildi: 1 bebek öldü
Kim Milyoner Olmak İster’de İstiklal Marşı sorusunda elendi! Aceleci yarışmacı bakın hangi yanıtı verdi
Youssef En-Neysri & Edin Dzeko A.Ş.! Fenerbahçe Bodrum FK’yı 2-0 yendi
Esir yakınları kürsüye çıkan eli kanlı Netanyahu’yu konuşturmadı! Çok sert tepki: Yazıklar olsun sana
Baykar’dan Sahte Yatırım Fırsatları dolandırıcılığına karşı uyarı: Hukuki işlemler başlatıldı
SON DAKİKA