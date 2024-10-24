Anka 3 insansız savaş uçağı başlangıçta gizli tutuldu! TUSAŞ Anka 3 özellikleri!

Anka 3
TEKNİK ÖZELLİKLER
Azami Hız: 835 km/s
Azami İrtifa: 44.000 ft
Servis İrtifası: 40.000 ft
Yararlı Yük Kapasitesi: 1.200 kg
Motor: TEİ TF6000 6000 lb turbofan motor
Havada Kalış Süresi: 10 saat
Anka-3, özellikle Türkiye'nin savunma sanayisindeki ilerlemeyi ve insansız hava araçlarındaki teknik kabiliyetini göstermek açısından önemli bir adım olarak öne çıkıyor.
İlk Uçuş ve Performans Özellikleri
Anka-3, TUSAŞ'ın yürüttüğü gizli proje kapsamında 2022'nin sonunda ilk kez görüntülenmişti. 28 Aralık 2023'te sabah saat 08.38'de ilk uçuşunu gerçekleştiren İHA, 1 saat 10 dakika süren bu uçuş sırasında 8 bin feet irtifaya kadar çıktı. Uçuş sırasında Anka-3'e, serinin ilk modeli olan Anka ve HÜRKUŞ da eşlik etti.
ANKA-3 VE 'TOLUN' ATIŞ TESTİ BAŞARIYLA TAMAMLANDI
Proje ve Test Açıklaması
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA-3'ün ASELSAN 'TOLUN' mühimmatı ile gerçekleştirdiği atış testinin başarıyla tamamlandığını duyurdu. Test, Konya Karapınar'da yapıldı ve İstanbul Teknopark'tan çevrimiçi olarak izlendi. ANKA-3, dünyada sayılı ülkelerin sahip olduğu stealth teknolojisine sahip insansız hava araçları arasında yer alacak.