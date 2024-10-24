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Anka 3 insansız savaş uçağı başlangıçta gizli tutuldu! TUSAŞ Anka 3 özellikleri!

Ankara Kahramankazan'da TUSAŞ tesislerinin girişinde saat 15.20'de gerçekleşen canlı bomba saldırısının ardından bölgede çatışma yaşandı. Saldırı sonrası sosyal medyada ve kamuoyunda TUSAŞ'ın geliştirdiği Anka-3 savaş uçağı merak edilmeye başlandı. Türkiye'nin savunma sanayiindeki en dikkat çekici projelerinden biri olan Anka-3'ün üretim sürecine ve teknik özelliklerine dair detaylar araştırılıyor.

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Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 07:57 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 07:57
Anka 3 insansız savaş uçağı başlangıçta gizli tutuldu! TUSAŞ Anka 3 özellikleri!

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Saldırının ardından kamuoyunda dikkatler, TUSAŞ'ın geliştirdiği ve kısa süre önce tanıtılan Anka-3 savaş uçağına çevrildi. Birçok kişi, Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayiinin önemli projelerinden biri olan Anka-3'ün detaylarını ve üretim sürecini araştırmaya başladı.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

GELİŞİM SÜRECİ

Anka-3'ün gelişim süreci başlangıçta gizli tutuldu. Tasarım görselleri ilk kez 24 Aralık 2022 tarihinde kamuoyuna yansıdı ancak bu görseller resmi makamlarca doğrulanmadı. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, küçük boyutlu bir prototipin uçuşunu gerçekleştirdiklerini, tam boyutlu prototipin ise 2023 yılının Mart-Nisan aylarında uçuş yapacağını belirtti. 18 Mart 2023'te birebir boyuttaki prototipin hangardan çıkarılmasıyla ilk gösterimi yapıldı ve 28 Aralık 2023'te Anka-3 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı.

TASARIM VE ÖZELLİKLER

Sızdırılan görsellere göre Anka-3, V şeklinde bir gövde tasarımına sahip olup dikey ve yatay stabilatörlerden yoksundur. Dahili silah istasyonları ve turbofan motoru ile dikkat çeken uçak, 7 ton kalkış ağırlığı ile gemilere iniş-kalkış yapabilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede Anka-3'ün yalnızca hava üslerinde değil, uçak gemileri ve LHD tipi su üstü harp gemilerinde de görev yapması hedeflenmektedir.

Anka 3 insansız savaş uçağı başlangıçta gizli tutuldu! TUSAŞ Anka 3 özellikleri!

Anka 3Anka 3

TEKNİK ÖZELLİKLER

Azami Hız: 835 km/s

Azami İrtifa: 44.000 ft

Servis İrtifası: 40.000 ft

Yararlı Yük Kapasitesi: 1.200 kg

Motor: TEİ TF6000 6000 lb turbofan motor

Havada Kalış Süresi: 10 saat

Anka-3, özellikle Türkiye'nin savunma sanayisindeki ilerlemeyi ve insansız hava araçlarındaki teknik kabiliyetini göstermek açısından önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

İlk Uçuş ve Performans Özellikleri

Anka-3, TUSAŞ'ın yürüttüğü gizli proje kapsamında 2022'nin sonunda ilk kez görüntülenmişti. 28 Aralık 2023'te sabah saat 08.38'de ilk uçuşunu gerçekleştiren İHA, 1 saat 10 dakika süren bu uçuş sırasında 8 bin feet irtifaya kadar çıktı. Uçuş sırasında Anka-3'e, serinin ilk modeli olan Anka ve HÜRKUŞ da eşlik etti.

ANKA-3 VE 'TOLUN' ATIŞ TESTİ BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Proje ve Test Açıklaması

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA-3'ün ASELSAN 'TOLUN' mühimmatı ile gerçekleştirdiği atış testinin başarıyla tamamlandığını duyurdu. Test, Konya Karapınar'da yapıldı ve İstanbul Teknopark'tan çevrimiçi olarak izlendi. ANKA-3, dünyada sayılı ülkelerin sahip olduğu stealth teknolojisine sahip insansız hava araçları arasında yer alacak.

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