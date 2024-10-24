Anka 3 insansız savaş uçağı başlangıçta gizli tutuldu! TUSAŞ Anka 3 özellikleri!

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Saldırının ardından kamuoyunda dikkatler, TUSAŞ'ın geliştirdiği ve kısa süre önce tanıtılan Anka-3 savaş uçağına çevrildi. Birçok kişi, Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayiinin önemli projelerinden biri olan Anka-3'ün detaylarını ve üretim sürecini araştırmaya başladı.

Fotoğraflar: AA GELİŞİM SÜRECİ Anka-3'ün gelişim süreci başlangıçta gizli tutuldu. Tasarım görselleri ilk kez 24 Aralık 2022 tarihinde kamuoyuna yansıdı ancak bu görseller resmi makamlarca doğrulanmadı. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, küçük boyutlu bir prototipin uçuşunu gerçekleştirdiklerini, tam boyutlu prototipin ise 2023 yılının Mart-Nisan aylarında uçuş yapacağını belirtti. 18 Mart 2023'te birebir boyuttaki prototipin hangardan çıkarılmasıyla ilk gösterimi yapıldı ve 28 Aralık 2023'te Anka-3 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı.