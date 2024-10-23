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Kocaeli'de park halindeki minibüste bir kişi ölü bulundu

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir kişi minibüste silahla vurulmuş halde bulundu. Ekiplerin olay yerine gelmesinin ardından yapılan çalışmalarda şahsın öldüğü ve kimliği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Giriş Tarihi :23 Ekim 2024 , 18:13 Güncelleme Tarihi :23 Ekim 2024 , 18:13
Kocaeli’de park halindeki minibüste bir kişi ölü bulundu

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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir kişi minibüste silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Olay, Kayacık Mahallesi'nde bir kişiyi park halindeki minibüste hareketsiz görenler durumu polise bildirdi.

Minibüste bir kişi ölü bulundu (AA)Minibüste bir kişi ölü bulundu (AA)

EKİPLER OLAY YERİNDE

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde silahla vurulan ve kimliği Cafer D. (32) olarak tespit edilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı (AA)Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı (AA)

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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