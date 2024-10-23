Kocaeli’de park halindeki minibüste bir kişi ölü bulundu

Kocaeli 'nin Karamürsel ilçesinde bir kişi minibüste silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olay, Kayacık Mahallesi 'nde bir kişiyi park halindeki minibüste hareketsiz görenler durumu polise bildirdi.

Minibüste bir kişi ölü bulundu (AA)

EKİPLER OLAY YERİNDE

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde silahla vurulan ve kimliği Cafer D. (32) olarak tespit edilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.