Kocaeli’de park halindeki minibüste bir kişi ölü bulundu

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir kişi minibüste silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Olay, Kayacık Mahallesi'nde bir kişiyi park halindeki minibüste hareketsiz görenler durumu polise bildirdi.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir kişi minibüste silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Olay, Kayacık Mahallesi'nde bir kişiyi park halindeki minibüste hareketsiz görenler durumu polise bildirdi.
EKİPLER OLAY YERİNDE
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde silahla vurulan ve kimliği Cafer D. (32) olarak tespit edilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.