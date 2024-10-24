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Kışa 5 dakikada hazırlıh! Kombi ve petek havası nasıl alınır? Hem daha sıcak hem daha ekonomik olacak

Kış aylarında ısınma verimliliğini artırmak ve gereksiz enerji tüketiminin önüne geçmek için kombi bakımı ve petek havası alma işlemleri büyük önem taşıyor. Kombilerin düzenli bakımı hem arıza riskini azaltır hem de yakıt tasarrufu sağlar. Peteklerdeki hava ise ısınmayı engelleyebileceği için periyodik olarak tahliye edilmelidir. İşte kış öncesi evinizi ısıya hazırlamanın en pratik yolları.

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Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 08:04 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 08:04
Kışa 5 dakikada hazırlıh! Kombi ve petek havası nasıl alınır? Hem daha sıcak hem daha ekonomik olacak

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Kış mevsiminin yaklaşmasıyla evleri sıcak tutmanın önemi artıyor. Doğru ve zamanında yapılan kombi bakımı, ısıtma verimliliğini artırırken enerji tasarrufu sağlar. Ayrıca, peteklerin havasını almak, ısınma performansını optimize etmek için kritik bir adımdır. Bu yazıda, kombi bakımı ve petek havası alma işlemlerini adım adım anlatıyor, evinizi kışa hazırlamanın pratik yollarını sunuyoruz.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

PETEK HAVASI NASIL ALINIR?

Peteklerde biriken hava, ısınmayı engelleyerek odaların daha soğuk kalmasına neden olabilir. Peteklerin havasını almak için ihtiyacınız olan tek şey bir purjör anahtarı veya düz tornavidadır.

PETEK HAVASI ALMA ADIMLARI

  1. Radyatörlerin Soğumasını Bekleyin: Hava alma işlemini petekler soğukken yapın. Aksi takdirde sıcak suyun fışkırma riski olabilir.

  2. Purjör Vanasını Bulun: Peteklerin yan tarafında bulunan küçük vanayı bulun. Purjör anahtarını veya tornavidayı buraya yerleştirin.
  3. Vanayı Yavaşça Açın: Vanayı açtığınızda hava çıkışı başlayacaktır. Bir süre sonra hava bittiğinde su akmaya başlar. İşte bu noktada vanayı tekrar kapatın.
  4. Basıncı Kontrol Edin: Tüm peteklerin havasını aldıktan sonra kombi basıncını kontrol edin. Basınç düşmüşse su ekleyerek 1.5 bar seviyesine getirin.
Kışa 5 dakikada hazırlıh! Kombi ve petek havası nasıl alınır? Hem daha sıcak hem daha ekonomik olacak

KIŞA HAZIRLIKTA BUNLARI YAPTIĞINIZDAN EMİN OLDUN

Kombi ve petek bakımlarının ardından son kontrolleri yaparak kış için tam hazır hale gelebilirsiniz:

  • Kombi Modu: Kombiyi kış moduna aldığınızdan emin olun.
  • Oda Termostatı: Eğer bir oda termostatı kullanıyorsanız, sıcaklık ayarlarını kontrol edin.
  • Fatura Takibi: Düzenli bakım enerji tüketimini azaltarak faturaların daha makul olmasını sağlar.

ADIM ADIM KOMBİ BAKIMI

Kombi bakımına başlamadan önce cihazın kapalı olduğundan ve elektrik bağlantısının kesildiğinden emin olun. Ardından şu adımları takip edebilirsiniz:

  1. Filtre Temizliği: Kombinin altındaki su filtresini dikkatlice çıkarın ve musluk altında temizleyin. Bu filtre tıkanırsa su akışı engellenebilir.
  2. Basınç Kontrolü: Kombi basıncını kontrol edin. Basınç, genellikle 1.5 bar seviyesinde olmalıdır. Eğer düşükse, su ekleyerek normal seviyeye getirin.
  3. Brülör ve Fan Kontrolü: Toz birikimi kombinin iç parçalarında performans düşüşüne neden olabilir. Filtre ve brülörlerin temizliğini bir uzmana yaptırmanız önerilir.
  4. Gaz Kaçağı Kontrolü: Gaz bağlantı noktalarını dikkatlice inceleyin ve bir sızıntı olup olmadığını kontrol edin.
  5. Hava Tahliyesi: Kombiyi açarak radyatörlerin ısınmasını gözlemleyin. Düzgün ısınmayan peteklerin havası alınmalıdır.

KOMBİ BAKIMI NEDEN ÖNEMLİ?

Kombi bakımı, cihazın uzun ömürlü olmasını sağlarken arıza riskini en aza indirir. Ayrıca bakım yapılmayan kombiler, gereksiz enerji tüketimine yol açabilir. Bu da hem faturaları artırır hem de daha düşük ısınma performansı sunar. Bakımın düzenli yapılması, kombinin en verimli şekilde çalışmasını sağlar.

Yılda bir kez bakım yaptırmak önerilir ve bu işlemi uzman bir teknisyene yaptırmak en doğrusudur. Ancak temel temizlik ve kontrol işlemleri kullanıcı tarafından da yapılabilir.

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