Kışa 5 dakikada hazırlıh! Kombi ve petek havası nasıl alınır? Hem daha sıcak hem daha ekonomik olacak

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla evleri sıcak tutmanın önemi artıyor. Doğru ve zamanında yapılan kombi bakımı, ısıtma verimliliğini artırırken enerji tasarrufu sağlar. Ayrıca, peteklerin havasını almak, ısınma performansını optimize etmek için kritik bir adımdır. Bu yazıda, kombi bakımı ve petek havası alma işlemlerini adım adım anlatıyor, evinizi kışa hazırlamanın pratik yollarını sunuyoruz.
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PETEK HAVASI NASIL ALINIR?
Peteklerde biriken hava, ısınmayı engelleyerek odaların daha soğuk kalmasına neden olabilir. Peteklerin havasını almak için ihtiyacınız olan tek şey bir purjör anahtarı veya düz tornavidadır.
PETEK HAVASI ALMA ADIMLARI
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Radyatörlerin Soğumasını Bekleyin: Hava alma işlemini petekler soğukken yapın. Aksi takdirde sıcak suyun fışkırma riski olabilir.
- Purjör Vanasını Bulun: Peteklerin yan tarafında bulunan küçük vanayı bulun. Purjör anahtarını veya tornavidayı buraya yerleştirin.
- Vanayı Yavaşça Açın: Vanayı açtığınızda hava çıkışı başlayacaktır. Bir süre sonra hava bittiğinde su akmaya başlar. İşte bu noktada vanayı tekrar kapatın.
- Basıncı Kontrol Edin: Tüm peteklerin havasını aldıktan sonra kombi basıncını kontrol edin. Basınç düşmüşse su ekleyerek 1.5 bar seviyesine getirin.