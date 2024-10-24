Kışa 5 dakikada hazırlıh! Kombi ve petek havası nasıl alınır? Hem daha sıcak hem daha ekonomik olacak

KOMBİ BAKIMI NEDEN ÖNEMLİ?

Kombi bakımı, cihazın uzun ömürlü olmasını sağlarken arıza riskini en aza indirir. Ayrıca bakım yapılmayan kombiler, gereksiz enerji tüketimine yol açabilir. Bu da hem faturaları artırır hem de daha düşük ısınma performansı sunar. Bakımın düzenli yapılması, kombinin en verimli şekilde çalışmasını sağlar.

Yılda bir kez bakım yaptırmak önerilir ve bu işlemi uzman bir teknisyene yaptırmak en doğrusudur. Ancak temel temizlik ve kontrol işlemleri kullanıcı tarafından da yapılabilir.